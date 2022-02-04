黄循财：预算案将为企业纾困 助国人应对生活费上涨

今年的财政预算案将扶持仍面临困境的行业、协助家庭应对生活费上涨等，并在关注眼前课题之余展望未来，让新加坡能在后疫情时代抓住机遇。

新加坡华族文化中心和新加坡宗乡会馆联合总会昨天联办新春团拜活动，约220名华社及各族裔代表等嘉宾在线上共庆虎年。

担任主宾的财政部长黄循财先后以英语和华语致辞时说，常言道“新的一年，新的希望”，对抗冠病之际，我国也须展望未来。

他指出，今年的预算案会聚焦于眼前课题，例如扶持航空业和旅游业进一步复苏，以及帮助新加坡人应付生活费上涨等较为迫切的需要。

着眼抓住后疫情时代机遇

两周后宣布的预算案也会着眼未来，探讨帮助我国在后疫情时代抓住机遇，以便继续推动经济转型、加强社会共识和凝聚力，以及打造绿色和更具可持续性的未来等。

黄循财将在本月18日首次以财长身份发表新财年财政预算案声明。他说，能在经济保持强劲而稳步复苏的情况下发表预算案，令人欣慰。

因疫情缘故，新春团拜活动和去年一样在线上进行。主办方也在面簿页面进行直播，让公众欣赏由打击乐团FENG鼓、南华潮剧社、NOOOICE舞团及yIN Harmony呈献的一系列文化表演。

黄循财说，虎年一般被视为充满变数的一年，新一年里我国除了继续对抗冠病，还面对经济和地缘政治等方面的挑战。

在应对冠病方面，联合领导抗疫跨部门工作小组的黄循财指出，我国目前的处境较两年前疫情初期好转许多。

对比前年须落实病毒阻断措施保障人民安全，我国去年虽然为对抗德尔塔变种毒株收紧部分防疫措施，但不必再次实施阻断措施或全面封锁经济。

“今年，我国正面对奥密克戎疫情。每日染病人数屡创新高，所幸大部分已完成疫苗接种的病患仅出现轻微症状。因此，我们会尽量在不必收紧现有措施的情况下，度过这波疫情。”

黄循财说，我国因应每一波疫情不断加强防护，并且变得更加坚韧，他有信心我国能在虎年继续在与冠病共存的路上迈进。“前方的路或许充满不确定性，但我相信只要我们齐心合力，不畏困难，必定能克服所有挑战。”

黄循财也感谢华族文化中心和宗乡总会在疫情期间的努力，让华社继续保持活跃，并维持紧密联系。

他举例说，华族文化中心通过举办展览和活动，持续培养和发展属于新加坡人的华族文化和传统，加强这份独有的身份认同感。宗乡总会也积极帮助有需要的群体，鼓励人们积极面对疫情，同时继续栽培下一代的双语双文化人才。