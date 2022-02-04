或有助减轻症状 骨痛热症新药 在本地展开临床试验

由美国强生药厂子公司研发的这款药物，或可防止其中两种骨痛热症病毒蛋白之间的相互作用，避免病毒继续繁殖，从而减少症状严重程度及并发症风险。

本地研究人员针对一款专治骨痛热症的抗病毒药物展开临床试验，病患日后可在发病初期口服这款液状药物，以降低症状的严重程度。

这款新药由美国强生（Johnson & Johnson）子公司杨森制药（Janssen Pharmaceutical）研发，有关药物的临床前研究数据去年10月已在权威科学期刊《自然》（Nature）发表。

执行试验的新保集团医学研究单位临床与科学副署长刘月凤教授受访时解释，骨痛热症病毒进入血液后，会攻击人体免疫细胞并开始繁殖。新药或可防止NS3和NS4B这两种骨痛热症病毒蛋白之间的相互作用，避免病毒继续繁殖。

“随着血液中的病毒水平降低，骨痛热症的症状严重程度及并发症风险也会减少。”

骨痛热症至今无药可治，病患一般到全科诊所求医，并服用退烧药或止痛药，以缓解骨痛热症的症状如发烧、头痛和关节疼痛。一旦病毒水平降低，体内产生了抗体，病患在发病的四到五天后就会康复。

也是新加坡中央医院传染病学高级顾问医生的刘月凤说，少于5％的骨痛热症病患可能会出现并发症，这些高风险病患须住院治疗或输血，并接受密切观察。

试验中的新药可针对所有四种血清型病毒发挥效用，包括自去年5月起成为本地主流血清型的第三型病毒（DENV-3）。 ——新保集团医学研究单位

临床与科学副署长刘月凤教授

六年前获批准首款疫苗在本地实用性有限

国家环境局早前透露，我国去年有5258起骨痛热症病例，五人病逝。今年首三个星期平均每周新增145起骨痛热症病例，并且逐周上升。

当局预计今年的骨痛热症疫情将比去年严峻。

被问及骨痛热症疫苗可否预防染病，刘月凤指出，由法国制药公司赛诺菲（Sanofi）研发的全球首款骨痛热症疫苗Dengvaxia虽然在六年前已获我国卫生科学局批准，但在本地的实用性有限，注射的人也不多。

这是因为未曾感染骨痛热症的人，若在接种疫苗后染病，症状可能更严重。另外，这款疫苗须每隔半年接种一剂，注射三剂才可完全发挥效用，而且对骨痛热症病毒的四种血清型（serotype）效用不一。

刘月凤说，试验中的新药可针对所有四种血清型病毒发挥效用，包括自去年5月起成为本地主流血清型的第三型病毒（DENV-3）。

招募150病患参与临床试验

新保集团医学研究单位正在招募150名骨痛热症病患，参与第二期的临床试验。受试者将分为两组，留院观察五天及收集血液样本；一组服用新药，另一组则服用安慰剂。不论属于哪一组，参与试验的病患都将获得标准治疗及费用报销。

受试者须介于21岁至55岁，并在出现症状的48小时内参与试验，孕妇不适合参与。他们在出院后的一个月内，须进行三次恢复期血液检测，以便研究人员分析新药效用。

至于新药何时推出市场，刘月凤说，从展开临床试验到获得监管批准一般需要至少10年，但冠病疫情加快了药物研发过程，相信这款新药在三到五年内就可面市。

有意参与临床试验的骨痛热症病患，可拨电96225342，或电邮imu@singhealth.com.sg询问。