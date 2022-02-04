新手爸爸录播客分享育儿经

初为人父的吕勤恩仍难忘孩子接回家的第一天有多狼狈。他去年10月决定录制名为“Parents in Tech”的英文播客，邀请科技界的企业家畅谈育儿经，了解他们如何平衡事业与家庭。

把刚出生的孩子接回家的第一天，吕勤恩惊觉家里厨房除了煮水壶，什么都没有，只好急忙添购锅碗瓢盆和奶粉等日常用品。

孩子如今已16个月大，初为人父的吕勤恩（28岁）仍难忘那一天有多狼狈。

他受访时说：“为了有更大的生活空间，我和妻子租了一个较大的单位，结果陪月妇帮我们准备晚餐时，才发现厨房里连餐具和油盐酱醋都没有。”

对于19岁就创立求职网站，目前在一家融资公司担任风险资本专员的吕勤恩而言，为人父母比创业更具挑战性。

“起初真的是措手不及，我一直在思考如何成为更好的父亲和丈夫，但我发现很少人在网上讨论这些。”

吕勤恩去年10月决定录制名为“Parents in Tech”的英文播客（podcast），邀请科技界的企业家畅谈育儿经，了解他们如何平衡事业与家庭。

不同的文化背景和成长经历，也造就了他们独特的育儿心得。

吕勤恩认为，比起写博客（blog）或拍视频，播客更适合忙碌的父母，让他们能边做家务边收听。令他欣喜的是，除了本地，听众也有不少来自东南亚国家和地区。

“很多母亲告诉我，她们工作时无法照顾孩子，照顾孩子时却担心工作上吃亏，总是感到紧张和愧疚。”

吕勤恩坦言，他也常提醒自己别跟其他父母比较，即使其他同龄的孩子已开始上增益课程，也无须担心自己的孩子可能落后。

“这会减少不必要的压力，让我更享受育儿过程，从中找到最适合自己的育儿方式。”