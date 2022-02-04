男子用喷火枪 水沟盖上烧猪蹄

男子在咖啡店旁的水沟盖上用喷火枪烧猪蹄，网友看不过眼拍下视频放上网，让人瞠目结舌，纷斥不卫生。

公众布鲁斯（Bruce Mathieu，52岁）星期天（1月30日）上午约11时，经过麦波申巷第83座组屋时，看到一名穿着背心的中年男子在咖啡店后巷烧猪蹄，布鲁斯便把眼前这一幕拍了下来。

根据视频，这名男子坐在小凳上，他在脚下的水沟盖上放了六只猪蹄，手拿喷火枪，对着一只只的猪蹄上下喷火。

布鲁斯走上前跟他打招呼，问对方猪蹄要烧多久，男子笑笑回答：“把它的表皮烧干净，然后再刷干净，跟着再放进锅里煮。”

听了这番解释后，布鲁斯数秒说不上话，最后落下一句：“好的老兄，祝你新年快乐！”视频就此结束。

这段时长约1分钟的视频，在面簿上被网民疯狂转发，不少网友都斥责男子在水沟盖上烧猪蹄的做法。

网民Christine称“这太不卫生了”；另一网民Risa则说：“太恶心，在水沟盖上烧烤，水沟是大家吐痰或呕吐的地方。”

网民Mark则指出，男子大概只是在水沟盖上用火除掉猪蹄的毛，而不是在水沟盖上烹饪。他猜测可能这是男子为自家处理的。

拍视频男子受访时，称自己曾在咖啡店打过工，知道这样做是犯法的。

布鲁斯昨午（2月3日）受访表示，他拍下视频，纯属好奇心使然。

他指如果背心汉是为食肆处理食材，这样做是犯法的。

完整报道，请翻阅2022年2月4日的《新明日报》。