线上实体齐齐响 新春歌台处处唱

台数增，气氛旺，农历新年期间全岛歌台处处，网上与实体歌台一起唱响。

自疫情在全球暴发以来，路边歌台在本地销声匿迹。过去两个农历七月中元节期间，以往必不可少的歌台演出也不得不移师网络，艺人们以不同的方式与观众见面。

疫情放缓后，我国去年11月开始陆续重办实体歌台，先由民众俱乐部和人民协会携手举办，歌台迷特别是一些年长观众，又有了现场听歌互动的体验。

尤其今年的农历新年，全岛的歌台数量也比去年新年多，受访艺人均表示，虎年开年有得忙。

“千面才女”林茹萍农历新年前在三巴旺民众俱乐部主持了一场实体歌台。她接受《新明日报》访问时说，过年期间周末的工作都排满，也会参与春到河畔2022“歌台之夜”的主持工作。

她说：“能与现场观众互动，感觉当然不一样。今年的新年歌台增加不少，艺人的工作多了，收入也较可观。”

卫生部长王乙康在1月30日上载了歌台现场的照片，并贴文说道：“很开心看到年长者们乐在其中，也很高兴能与一年多没见的艺人碰面。”

歌台“双语天后”李佩芬受访时透露，虎年正月初二开工后，工作排满到初十六，中间只休息一天。她说，能在安全的情况下与观众见面，让人兴奋，期待来年会有更多演出机会。

完整报道，请翻阅2022年2月4日的《新明日报》。