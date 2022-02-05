女人瑞被误打第四剂疫苗一个月后肺炎过世 验尸官未确定是否与接种有关

●冠病19疫情

卫生部昨天发文告，指这名人瑞住在菜市的宜康疗养院。她之前已接种三剂疫苗，来自保康医疗诊所的流动医疗团队却在去年12月13日为她接种第四剂。她在12月16日因肺炎和低钠血症入住樟宜综合医院，之后也被诊断中风，她在今年1月10日病逝。

一名居住在疗养院的103岁女人瑞被流动接种团队误打第四剂疫苗，一个月后因肺炎过世。验尸官仍未确定死因是否与接种疫苗有关，卫生部正展开调查。

卫生部昨天发文告，指这名人瑞住在菜市的宜康疗养院（ECON Healthcare - Chai Chee Nursing Home）。她之前已接种三剂疫苗，来自保康医疗诊所（PanCare Medical Clinic）的流动医疗团队却在去年12月13日为她接种第四剂疫苗。

卫生部：初步调查显示 接种程序可能存在违规行为

她在12月16日因肺炎和低钠血症入住樟宜综合医院，之后也被诊断中风，她在今年1月10日病逝。验尸官随后验尸，判定其主要死因是肺炎，而中风和心血管疾病则是影响因素。验尸官仍未确定死因是否与接种疫苗有关。

卫生部严正看待这起事故，并在私人医院和诊所条例下展开彻底调查，预计本月完成。

卫生部指出：“初步调查显示，这起事件的起因可能是接种程序存在违规行为，而疗养院和负责接种的服务供应商之间的沟通也有问题。流动接种团队至今已完成15万2000次接种，这是本地首次出现弄错身份导致流动接种团队错误施打疫苗的事件。”

卫生部文告说，当局原本要在去年12月公布这起事件，但是人瑞的家属当时要求卫生部不要公开任何可能会让公众认出人瑞身份的细节。卫生部在与人瑞家人讨论之后，昨晚公布上述信息以澄清事件。

宜康医疗集团和保康医疗诊所出于善意共同支付女人瑞的医药费，宜康医疗集团也在和家属接洽提供协助。集团和诊所也已审查程序以避免类似事件发生。

协调疗养院疫苗接种的护联中心（AIC）已提醒所有疗养院要与流动接种团队保持良好沟通，卫生部也提醒流动接种团队在打疫苗前确认接种者身份。

宜康医疗集团和保康医疗诊所昨晚发表联合声明，指错误是在施打疫苗约五分钟后被发现，宜康医疗集团和保康医疗诊所的团队立即注意这名人瑞的状态和延长观察时间，她当时没有出现任何不良反应。

声明指出：“宜康医疗集团和保康医疗诊所认真看待这起事故，并已检讨程序以避免类似事故。我们对于住户不幸逝世感到难过，团队也为住户的家属提供协助，并且会继续这么做。”