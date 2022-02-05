维文与王毅会晤 肯定新中独特关系

外交部长维文医生昨天上午在北京钓鱼台国宾馆与中国国务委员兼外交部长王毅会面。

陪同哈莉玛总统到北京出席冬奥会开幕式的维文在面簿贴文说，双方再次肯定了新中友好的双边关系，以及两国在苏州、天津和重庆三个政府合作项目的强劲发展势头。他们也就区域和国际局势交换看法。

维文说，新中因广泛的经济、文化和民间联系而拥有“独特、特殊的关系”。“我们会继续探讨如何深化合作，尤其是在互联互通、数码经济和可持续发展等领域。”

根据中国外交部发布的文告，王毅在会上说，新中与时俱进的全方位合作充分体现了两国关系的独特性和前瞻性。

王毅赞新方支持中国改革开放进程

“两国一直相互理解、相互信任、相互支持。中新关系长期保持健康稳定、不断深化务实合作，有利于两国各自发展振兴，也为国与国关系发挥示范引领作用。中方赞赏新方一贯理解支持中国改革开放进程，同中方不断拓展开辟新的合作领域和空间。中方愿同新方共同努力，为中新关系持续注入新的动力，实现更高水平的共同发展和繁荣。”

维文在贴文中说，他期待接下来两天陪同哈莉玛出席与中国国家主席习近平和国务院总理李克强的双边会晤。

赠鲤鱼形钓鱼台年糕

昨天与维文一同列席会见的新方代表包括国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖、新加坡驻中国大使吕德耀和我国外交部常任秘书池伟强。昨天是立春，王毅迎接我国代表时一一与他们轻碰手肘问好，并问远道而来的客人是否适应北京的冷天。

维文昨晚在另一则贴文中分享照片，照片中是王毅所馈赠的钓鱼台年糕。维文说，双方较早时在钓鱼台会面，因此制成鲤鱼形状的年糕十分应景。