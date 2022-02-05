唐振辉：无论籍贯 华人应以新加坡人为先 订户 来自 / 联合早报 文 / 谢燕燕 发布 / 2022年2月5日 5:00 AM 多位议员和社团领导昨天出席潮州八邑会馆“壬寅虎年新春招待会”，向大家贺年的包括文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉（左六）、宗乡总会会长蔡其生（左起）、后港区议员陈立峰、阿裕尼集选区议员林瑞莲、裕廊集选区议员黄伟中、三巴旺集选区议员林伟杰医生、西海岸集选区议员洪维能、义顺集选区议员陈浍敏、前议员李玉云、潮州八邑会馆会长曾建权、前议员张思乐，以及八邑会馆总务卓林茂。（王彦燕摄） 字体大小: 小 中 大 新加坡潮州八邑会馆昨天举行“壬寅虎年新春招待会”。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在活动上指出，不管我们的祖先是否来自福建、广东或潮州，大家其实有着相同的传承，有着共同的文化根源，更重要的是我们首先是新加坡人。他致辞时说，冠病疫情蔓延至今已有两年，让很多社会四分五裂，也让别有居心者更容易分化或撕裂族群，但是宗乡组织共同拥有的方言、姓氏、文化习俗，以及像春节这样的节庆，却把我们紧紧凝聚在一起，变得更坚强团结。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 八邑会馆 唐振辉 民防紧急救护员被骚扰去年举报29起 六年来最多 早数码