唐振辉：无论籍贯 华人应以新加坡人为先

新加坡潮州八邑会馆昨天举行“壬寅虎年新春招待会”。文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉在活动上指出，不管我们的祖先是否来自福建、广东或潮州，大家其实有着相同的传承，有着共同的文化根源，更重要的是我们首先是新加坡人。

他致辞时说，冠病疫情蔓延至今已有两年，让很多社会四分五裂，也让别有居心者更容易分化或撕裂族群，但是宗乡组织共同拥有的方言、姓氏、文化习俗，以及像春节这样的节庆，却把我们紧紧凝聚在一起，变得更坚强团结。