纪念环球航海500周年 滨海湾花园举办主题展

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来自 / 联合早报

文 /
刘一泽

发布 / 2022年2月5日 5:00 AM

智利驻我国大使孔察（Ignacio Concha）（左起）、西班牙驻我国大使韦特（Santiago Miralles Huete）、总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、葡萄牙驻我国大使杜阿尔特（Mário Miranda Duarte）、滨海湾花园局长罗志威到场参观展览。（唐家鸿摄）
智利驻我国大使孔察（Ignacio Concha）（左起）、西班牙驻我国大使韦特（Santiago Miralles Huete）、总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、葡萄牙驻我国大使杜阿尔特（Mário Miranda Duarte）、滨海湾花园局长罗志威到场参观展览。（唐家鸿摄）

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500多年前，葡萄牙探险家麦哲伦带领的船队第一次实现全球航行，不仅证实地球是一个圆球体，也为东西方世界的往来打开了新路线，是全球化的鼻祖。

为纪念麦哲伦（Ferdinand Magellan）环球航海500周年，智利、西班牙、葡萄牙大使馆共同合作，设立主题为“三个世界的相遇：首次环球航行500年后”（Encounter Between Three Worlds: 500 Years After the First Circumnavigation of the Earth）的展览。

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