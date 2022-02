纪念环球航海500周年 滨海湾花园举办主题展

500多年前,葡萄牙探险家麦哲伦带领的船队第一次实现全球航行,不仅证实地球是一个圆球体,也为东西方世界的往来打开了新路线,是全球化的鼻祖。

为纪念麦哲伦(Ferdinand Magellan)环球航海500周年,智利、西班牙、葡萄牙大使馆共同合作,设立主题为“三个世界的相遇:首次环球航行500年后”(Encounter Between Three Worlds: 500 Years After the First Circumnavigation of the Earth)的展览。