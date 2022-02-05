纪念环球航海500周年 滨海湾花园举办主题展 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘一泽 发布 / 2022年2月5日 5:00 AM 智利驻我国大使孔察（Ignacio Concha）（左起）、西班牙驻我国大使韦特（Santiago Miralles Huete）、总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、葡萄牙驻我国大使杜阿尔特（Mário Miranda Duarte）、滨海湾花园局长罗志威到场参观展览。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 500多年前，葡萄牙探险家麦哲伦带领的船队第一次实现全球航行，不仅证实地球是一个圆球体，也为东西方世界的往来打开了新路线，是全球化的鼻祖。为纪念麦哲伦（Ferdinand Magellan）环球航海500周年，智利、西班牙、葡萄牙大使馆共同合作，设立主题为“三个世界的相遇：首次环球航行500年后”（Encounter Between Three Worlds: 500 Years After the First Circumnavigation of the Earth）的展览。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 西班牙 葡萄牙 智利 麦哲伦 滨海湾花园 民防紧急救护员被骚扰去年举报29起 六年来最多 早数码