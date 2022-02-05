纪念环球航海500周年 滨海湾花园举办主题展

500多年前，葡萄牙探险家麦哲伦带领的船队第一次实现全球航行，不仅证实地球是一个圆球体，也为东西方世界的往来打开了新路线，是全球化的鼻祖。

为纪念麦哲伦（Ferdinand Magellan）环球航海500周年，智利、西班牙、葡萄牙大使馆共同合作，设立主题为“三个世界的相遇：首次环球航行500年后”（Encounter Between Three Worlds: 500 Years After the First Circumnavigation of the Earth）的展览。