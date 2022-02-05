30万装修洋房养百条魔鬼鱼批发 商人罚逾万元

花30万元装修洋房改成“魔鬼鱼养殖场”，男子20年来家中非法经营魔鬼鱼批发生意，当局上门搜查发现上百条魔鬼鱼，男子被判罚款1万1000元。

被告林德顺（译音，41岁）承认两项非法经营宠物养殖场及宠物店的罪名后被判刑。

根据案情，国家公园局在2020年7月23日接获通报，指被告在武吉巴督一带的有地住宅内经营非法养殖场，非法出口魟鱼（俗称魔鬼鱼）。

当局的官员乔装买家上门检查，发现被告家里藏有116条魔鬼鱼、120条七彩神仙鱼，以及5条金龙鱼。被告接受调查时称自己是魔鬼鱼爱好者，最初是在2000年从本地的宠物店购买了一对魔鬼鱼。

他后来发现养殖和出售魔鬼鱼是利润非常高的生意，因此花了30万元装修了房子，将部分改装成养殖场，然后通过面簿售卖魔鬼鱼。除了出售魔鬼鱼以外，他也售卖七彩神仙鱼和金龙鱼。

当时，魔鬼鱼并不是受保育动物，在2017年才被列在“濒危野生动植物国际贸易公约”（CITES）之中，要申请准证才能出口。

被告于2017年5月注册了私人有限公司，曾将魔鬼鱼出售到美国、中国、日本，以及菲律宾。

但是，他没有申请在本地私宅内经营养殖场以及宠物店准证。他接受调查时，承认20年来至少出售了50条魔鬼鱼给本地的顾客。

除了魔鬼鱼，被告后来也开始养殖七彩神仙鱼。他原本也想养殖金龙鱼，但家里已不够地方。

代表律师求情时说，被告以为注册公司就已算是合法经营，并不知道还得向当局申请执照，如今他已将养殖场搬迁到合法的场所。

完整报道，请翻阅2022年2月5日的《新明日报》。