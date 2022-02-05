单日病例首破万 专家：新春效应下来一周是关键

单日新病例首次破万，本地昨日（2月4日）新增1万3208起确诊病例，受访专家指出病例破万是一记警钟，新春效应是否达病例高峰，接下来一周是关键，公众不应放松警惕。

昨天新增1万3208起确诊病例，比今年2月1日6264起最高纪录高出将近一倍。根据卫生部网站更新的数据，共有1万零336起通过抗原快速（ART）检测出的新病例，另有2872起病例通过聚合酶链式反应（PCR）检测确诊。

PCR确诊病例中，2734起是本土病例，138起则是从境外输入。在家庭诊所通过ART检测发现的1万零336起病例中，有1万零312起是本土病例，其余24起从境外输入。这些病患经医生评估为低风险，症状也较轻微。

诊所重开 确诊人数飙升

尽管新增病例攀新高，但每周感染增长率却进一步降低至1.39，已连续五天低于2。据上个月报道，联合领导抗疫跨部门工作小组的贸工部长颜金勇当时在记者会上说由于奥密克戎的传染力更强，可能很快就会看到一波大疫情。

卫生部预计本地确诊病例将急剧上升，可能每两三天就翻倍，每天可有至少1万至1万5000起。联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财当时也指出，根据其他国家经历奥密克戎疫情的经验，每10万人中约有400人染疫，因此本地每日新病例可达2万至2万5000起。

传染病专家梁浩楠医生认为，昨天通报病例破万的数字，主要是新春佳节期间有诊所没有营业，导致过去两日诊所重开后检验出的确认人数飙升。如今病例破万是一记警钟，新春佳节公众的社交量难免上升，会否出现病例高峰，接下来的5至7天才是关键。

“不过公众无需过度惊慌，但也不可放松警惕。该做的所有防疫措施还是要做好，还未打追加剂的应该尽早施打，以保护我们自己和身边的人。”

国大苏瑞福公共卫生学院副院长古阿烈（Alex Cook）副教授也提出相同的看法，他认为一般公众只要如常做好基本安全措施就好，然他也提醒未接种疫苗者和与之同住者应该提高警惕，尽可能避免多与人群接触。

邻里商场仍旺 乌节人潮大减

病例昨通报破万，今早市区和邻里商场两情景！过去几个周末现人潮的乌节路街道今午人潮大减，但邻里商场还是人潮依旧。

记者走访本地多家商场包括乌节路、怡丰城和宏茂桥购物坊，发现中午时分市区和邻里的情况截然不同。当中过去几个周末现人潮的乌节路，今天中午人潮大减少，但位于宏茂桥的邻里商场人潮依旧，丝毫没有受飙升的染疫人数影响而减少。

受访公众看法不一，有者认为目前已懂得更好地应对疫情，会谨慎但不会惊慌，但也有者认为不能掉以轻心，尽量缩短在外头的时间。

周汉华（42岁，销售员）表示，比起两年前疫情刚暴发时，大家面对反复的疫情都已更能有所准备了，因此不至于太惊慌。

“今年新年我们其实也减少了拜年的次数，见到长辈时他们还会叮咛我们要做ART。”

旅居本地的马国公民冯振兴（37岁，荷官）则告诉记者，当听闻数字破万时确实有些惊讶，虽不至于惊慌但仍会提高警惕，今年在本地过年已尽量减少出门，一切从简。

另一名公众欧凯（28岁，自雇人士）表示，社区病例翻倍破万让他担心，因此今午出门买日用品和午餐没有让年迈的母亲陪同。同时自己也会尽快回家，不要在人多的地方待太久。

完整报道，请翻阅2022年2月5日的《新明日报》。