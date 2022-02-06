受访的传染病专家认为，确诊人数暴增的主因，相信是农历新年期间积压了许多病例。由于患重症的概率非常低，病例上升未必是件坏事，因为注射追加剂之后感染冠病，个人免疫力会大大提高，进而提高群体免疫力。

农历新年公共假日期间许多诊所没有营业，公众得等公假结束后才能看诊，这相信是导致新增冠病病例连续两天破万起的主要原因。受访专家认为，确诊人数虽然多，不过患重症者数目仍维持在非常低的水平，公众无须过于紧张。

前天（2月4日）公布的冠病确诊病例达1万3208起，是疫情暴发两年多来首次超过1万起，比星期四的4297起多出超过两倍。昨天的新增病例回落至1万零390起。

不过，受访的传染病专家一致认为，由奥密克戎变种毒株带动的这波疫情虽然还处于上坡趋势，但是前天确诊人数暴增的主因，相信是假期期间积压了许多病例。

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授解释，本月1日和2日是大年初一、初二，多数诊所都没有营业，因此公众一般会等到3日才去看医生。卫生部公布的每日数据是截至当天中午，也就是说3日下午和4日上午的病例都会反映在4日晚上的数据。

传染病专科医生梁浩楠说：“还有一个可能是，一些人忌讳过年看医生觉得不吉利，一直拖到初三才去看诊，所以这1万3000多起病例，应该要除以三四天比较准确。”

国大苏瑞福公共卫生学院副院长古阿烈（Alex Cook）副教授同意说：“虽然这波疫情还在上升中，可是前天的数据属于‘异常情况’（outlier），无须过度解读。”

由于奥密克戎传播力更强，卫生部早前估计，病例数目每天可达至少1万至1万5000起。联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财也曾说，每日新病例甚至可达2万至2万5000起。

淡马亚认为，我国病例尚未到达政府预测的顶峰，因为前天的数据包括了公假积压的病例。梁浩楠则预测，病例会先回落，之后再逐渐攀升到政府推算的数目。

奥密克戎的症状较德尔塔毒株轻微，过去28天染疫的9万5129起病例中，有 99.7％无症状或症状轻微。

苏瑞福公共卫生学院全球卫生方案联合主任林方源副教授认为，大家聚会的次数早在春节开始前就增加了，病例上升是预料中的事。不是每名病患都会去看医生，因此社区中的实际病例数目可能比每日通报的确诊人数高出三至五倍。

他指出，若说实际感染人数有三五万人，而根据前天的数据，只有96人需要输氧，15人在加护病房，意味着患重症的概率是非常低的。在这样的情况下，病例上升未必是件坏事，因为研究显示注射追加剂之后感染冠病，个人免疫力会大大提高，进而提高群体免疫力。