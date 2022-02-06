哈莉玛会见李克强 双方肯定新中牢固关系

我国总统哈莉玛昨天在北京会见中国总理李克强，双方肯定新中牢固关系，并对两国经济合作的良好势头表示欢迎。

哈莉玛在会面时表示，期待在条件允许下全面恢复航空交通和人员往来。李克强回应说，中方愿在做好疫情防控的基础上，同新方逐步恢复人员往来，为新加坡留学生返华复课提供便利。

据我国外交部文告，哈莉玛在会见李克强时，祝贺中国成功举办北京冬奥会开幕式，并赞许奥运会的凝聚力，让来自世界各地的运动员聚集在一起，创造体育佳绩、弘扬体育精神。

外交部文告说，哈莉玛和李克强肯定了新加坡与中国的牢固关系。两人也对新中经济合作的良好势头表示欢迎，包括贸易和投资的强劲增长，以及在数字经济、绿色经济和可持续发展等新领域的合作。

两人一致认为，新加坡所追求的创新、可持续和包容发展，与中国当前和未来的发展战略，有很多契合点。

哈莉玛在会见中表明，在两国都努力争取冠病大流行后的复苏以及可持续的未来之际，新加坡愿意深化双边合作，确保两国关系保持实质性和前瞻性。

据新华社报道，李克强在会面中形容，新加坡是中国在亚细安（中国称东盟）的重要合作伙伴。面对疫情冲击和世界经济复苏分化，两国关系保持健康稳定发展，合作逆势而上，为增进两国人民福祉、维护国际和地区的和平稳定发挥了积极作用。

他说，中国高度重视发展同新加坡的关系，愿同新方保持高层交往，深化发展战略对接，推动“国际陆海贸易新通道”在交通物流、机制建设、国际合作等领域取得新的成果，加强在金融、抗疫、职业教育培训等多领域的合作。

李克强也说，希望双方共同推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）有效实施，推进更高水平的区域经济一体化；中国愿就加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》同新加坡积极沟通，推动两国合作朝着更高水平开放迈进。

我国外交部长维文医生陪同哈莉玛参加会见。他昨晚在面簿贴文写道：“新加坡数十年来一直是中国坚定不移（steadfast）的朋友。随着我们共同迈向可持续的后疫情时代，期待深化我们的合作。”

哈莉玛是应中国国家主席习近平的邀请访华，她前晚出席了在中国国家体育场“鸟巢”举行的北京冬奥会开幕式。

今天结束访华回国前 哈莉玛将与习近平会面

超过30位国际政要出席开幕式，包括沙特王储穆罕默德、卡塔尔埃米尔塔米姆、阿联酋阿布扎比王储穆罕默德、埃及总统塞西，以及哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦等中亚五国总统。

哈莉玛昨午也在人民大会堂金色大厅，出席由习近平和夫人彭丽媛为外国政要所设的欢迎宴会。

哈莉玛昨晚在面簿贴文说，宴会期间她与坐在身边的柬埔寨国王西哈莫尼、摩纳哥亲王阿尔贝二世小叙。她写道：“我上次见到西哈莫尼国王是两年前到北京参加亚洲文明对话大会，很高兴再次见到他。”

哈莉玛今天将结束四天访华行程，返回新加坡前，她将与习近平会面。

（记者是《联合早报》 ）