称遭匪抢劫刺伤 阿叔被揭报假案

阿叔称两刀匪闯入屋，抢走600元，还刺伤他，警方调查后，竟发现阿叔自导自演报假案！

这起事故发生在昨天（2月5日）下午3时20分，地点是奥云路第47座组屋。附近居民郑先生（68岁，退休）通知《新明日报》，指现场出现三四辆警车，警方封锁了四楼楼层，数十名警员进入其中一间单位调查。

《新明日报》记者赶到时，还有几名调查员在办案。据了解，涉事单位内的住户李先生（57岁，清洁工）称遭两名印度男子持刀抢劫，因此报警求助。

李先生受访时表示，他当时躺在床上用电话看直播，由于戴着耳机，没留意到闯入屋内的两名印度男子。“我忘了锁门，对方拿水果刀指着他的腹部要钱，我才回过神来。对方不断吆喝说：‘钱，我要钱！’”

为了保命，李先生从钱包里掏出600元现金，刀匪得手后，立即夺门而出。

事后，李先生报警，由于腹部被刀划伤，医护人员替他包扎。

不过，经过警方调查，并于昨晚发文告，指李先生涉嫌向公务员提供假资料。

文告显示，东陵警署的警员在调查期间，发现李先生的阐述和电眼画面有所出入，调查也揭露李先生涉及提供假情报，他其实并不是抢劫案的受害者。

警方已展开调查，如果控上法庭一旦罪成，李先生或面对最长两年监禁、罚款，或两者兼施。

警方提醒公众，这些调查假案的资源，可用于真正的罪案和紧急事件调查，而报假案或提供假资料的人将依法处置。

完整报道，请翻阅2022年2月6日的《新明日报》。