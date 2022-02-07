提高就业能力 开创事业新天地

崭新一年，全球与冠病的斗争还未结束，奥密克戎变种毒株的出现，更为疫情增添了新的变数。所幸比起两年前，我国的抗疫能力已增强许多，经济正稳步复苏，但国人必须未雨绸缪，要有危机感，积极接受再培训，才能不惧新挑战，随时开创事业新天地。

96.3好FM电台DJ洪菁云和王德明连同劳动力发展局高级职业辅导员王舢惠一起畅谈过去两年因冠病疫情所带来的变化，以及探讨新技能的学习与个人就业能力的密切关系。立即观看视频了解更多！

勇于改变 接受新挑战

随着产业转型、企业重组，一些工作职位可能因自动化或其他因素而永远消失，员工的当急之务是提升和更新技能，并调整心态勇于接受新挑战。政府也将与企业及工运合作，不断在员工身上投资，让他们在职业生涯中与时俱进，保持就业能力。

政府将与企业及工运合作，不断在员工身上投资，让他们在职业生涯中与时俱进，保持就业能力。（图／Getty Images）

求职者不能再抱有“不熟行不做”的观念，而必须改变心态，以有工作、保工作为主要目标，薪资和福利期望都要调整。

一些工作的性质已经发生改变，也有另一些工作很快将面临淘汰的命运。政府委任顾问进行的一项研究就显示，全球商业环境瞬息万变，为了满足新要求，内部财务与会计（In-house Finance & Accounting）和会计作业（Accounting Practices）将出现多达11个新的工作岗位。因此政府在今年初为这两个领域推出工作转型指南，协助这两个领域的公司和从业员掌握未来所需的技能和满足人力需求。

研究也发现，在未来两到五年里，58个现有工作岗位中有13个在很高程度上需要改变，其中主要是重复同样工序的工作如会计助理的职务，这些可被自动化取代。

除了这两个领域，其他领域，如金融服务业和物流业，都有推出工作转型指南，描述工作岗位将面对的改变。因此，求职者应该开拓新思路，考虑原本陌生的行业或领域，在逆境中谋对策，这样才能扩大就业选项，在危机中找到出路。

其中，冠病疫情暴发让许多人对护士这个行业有了更大的了解与认同，2020年通过转业计划（Career Conversion Programmes）入职的人数比2019年有大约七成的增幅，去年报名加入计划者也比2020年多了50％。

40多岁的王莉珺在2017年辞去区域销售经理的工作，现为一名护士。（图／新加坡保健服务集团）

40多岁的王莉珺在2017年毅然辞去区域销售经理的工作，一心一意陪伴当时正在准备小六离校考试的儿子。两年后，当她想重返职场时，刚好在劳动力发展局网站看到有关中途转业者通过转业计划，顺利完成注册护士文凭的信息，便决定报读。她目前已完成两年培训课程，在新保社区医院 (SingHealth Community Hospitals)当一名白衣天使。

“到了我们这个年龄，很多人都会有自己的舒适圈。如果你想尝试不同以往的发展，就必须要有正确的心态，让自己踏出舒适圈。我当初决定要投入这个专业时就已经做好调整的准备。”——参与转业计划的王莉珺（40多岁）

另一位勇于接受改变，在疫情期间转换职业跑道的是42岁的王友良。他在2020年12月被裁后，在短短的两个月内，就通过劳动力发展局的“新心相连”中途转业人士见习计划 （SGUnited Mid-Career Pathways Programme - Company Attachments）加入DFI零售集团，担任供应链变革分析师。他原本已具备超过10年的数据管理和分析经验，见习阶段更掌握了商品计划和供应链管理技能，大大提升自己的受雇能力。

通过“新心相连”中途转业人士见习计划，王友良加入了DFI零售集团，担任供应链变革分析师。（图／DFI零售集团提供）

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求职路上不孤单 数计划援助你

在找工作的当儿，难免会遇到挫折，感到孤立无援。

其中，政府所推出的“新心相连”就业与技能配套能让求职者通过多种培训和实习计划提高技能，开拓就业机会，包括协助求职者转换跑道，在新领域打造新天地。

这里就带你认识劳动力发展局的数个主要计划：

1. 转业计划（Career Conversion Programme）

劳动力发展局在接近30个行业里有共超过100种转业计划，旨在协助中途转业人士接受技能转换培训，以进入具有良好前景和发展机会的新职业或新领域。在这个计划下，接受新的工作职位的求职者将获得工资补贴和课程费用津贴。

转业计划共有三种：

入职培训计划（Place-and-Train）

先受雇于参与计划的雇主，再为新职务接受培训。



先受雇于参与计划的雇主，再为新职务接受培训。 实习与培训计划 （Attach-and-Train）

与良好就业前景的行业伙伴合作，让求职者在受雇前接受行业相关的培训和实习。



与良好就业前景的行业伙伴合作，让求职者在受雇前接受行业相关的培训和实习。 重新部署计划/重新设计工作入职培训计划（Redeployment / Job Redesign Reskilling Programme）

针对正在进行业务转型的公司，为公司员工提供培训，确保他们有能力应付新的工作范围。

2. “新心相连”中途转业人士见习计划（SGUnited Mid-Career Pathways Programme – Company Attachments）

这个计划主要帮助中途转业者在未找到合适职位前，先积累领域所需技能与经验，为未来的长期职业生涯做好准备。见习机会由市场内信誉良好的公司提供，学员在培训期间还可每月获得培训补贴，其中高达90%由政府资助。

职业辅导和活动 开启就业大门

除了上述两项计划，求职者在找工作时若感觉迷惘，意志消沉，需要职业方面的专业辅导与建议，劳动力发展局还有其他援助：

王舢惠，劳动力发展局高级职业辅导员（图／视频截图）

“不管是求职者或是受雇者，都要有危机感，具备终身学习的精神，提升技能，未雨绸缪，这能提高个人的就业机会，加强雇佣的条件。”——王舢惠，劳动力发展局高级职业辅导员

此外，劳动力发展局也定期举办各种工作坊和活动，比如：线上线下面试，为求职者开启就业大门。欲了解更多，请浏览活动页面查询。

点击了解更多转业计划

点击了解更多“新心相连”中途转业人士见习计划

一场疫情打乱了整个世界的脚步和节奏，国人必须加快步伐，才能适应新的生活和工作方式。只要调整好心态，具备开放积极的精神，勇敢踏出第一步，就一定能找到契机，开创事业新天地。

【本文由劳动力发展局呈献】