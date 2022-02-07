卫生部呼吁非紧急别到医院急诊部求医

近日有大量病患前往医院急诊部就医，导致排队人龙和等候时间更长，但这些病患多数无须接受紧急治疗。卫生部提醒，在不必要情况下前往急诊部，将影响其他真正需要紧急治疗的病患。

卫生部昨晚（2月6日）发文告提醒公众，只有在出现胸口疼痛、呼吸困难和无法控制出血等严重或可能危及生命的紧急情况时，才到医院急诊部求医。这样，需要紧急治疗的严重病患才能及时获得治疗，医院也能为真正需要急症护理的病患保留收治能力。

《联合早报》上周报道，农历新年期间到樟宜综合医院急诊部就医的轻中度症状病患，等候时间估计为六小时，病情严重者也要等上一小时20分钟。

卫生部透露，过去两周，竹脚妇幼医院和新加坡国立大学医院儿童急诊部的就诊率非常高，上周平均每天有超过650名病患，比今年1月初的日均450人多。不过，当中约八成病患，包括冠病患者，只出现轻微症状，无须住院，到急诊部就医后即可出院。

至于住院的儿童病患，多数住院时间不长，平均两三天后就出院。感染严重冠病和多系统炎症综合征（Multisystem Inflammatory Syndrome in Children，简称MIS-C）的病患比率也维持在低水平，每1000名儿童病患中少于一人。

卫生部劝请公众，若是非紧急情况，应到全科诊所或24小时诊所问诊。若须进行冠病检测或诊断急性呼吸道感染症状，则可到公共卫生防范诊所（PHPC）接受进一步评估。

超过700个PHPC诊所会在特定日子，于办公时间之后开放。另有六个儿童检测中心，为六岁及以下孩童进行拭子检测，其中四个会在特定日子，于办公时间之后开放。

公众可通过卫生部、护联中心（AIC）和社保援助计划（CHAS）网站以及HealthHub手机应用，查询全科诊所名单和营业时间。