据我国外交部发布的文告，哈莉玛总统和中国国家主席习近平一致认为，新中应密切合作，推动双边关系不断升级，并肯定了新中应在现有合作领域加强合作，包括在苏州、天津和重庆有着良好发展的三个政府间合作项目。

我国总统哈莉玛和中国国家主席习近平一致认为，应推动新中双边关系不断升级，双方也乐见新中在数码经济、绿色经济和智慧城市等新领域加强合作。

正在中国访问的哈莉玛昨天（2月6日）在人民大会堂会见习近平。

据我国外交部发布的文告，哈莉玛在会见中，就中国成功在北京举办第24届冬奥会向习近平表达祝贺，两位领导人也再次确认了在冠病大流行中保持积极势头的卓越双边关系。

哈莉玛和习近平一致认为，新中应密切合作，推动双边关系不断升级。双方肯定了新加坡和中国应在现有合作领域加强合作，包括在苏州、天津和重庆有着良好发展的三个政府间合作项目。

双方还讨论了加强人员交流的重要性，期待在条件允许的情况时，全面恢复航空交通和人员交流。

外交部文告也说，两位领导人乐见新加坡和中国在数码经济、绿色经济和智慧城市等新领域加强合作。哈莉玛还代表新加坡人民，向习近平和中国人民转达新春祝福。

哈莉玛和习近平昨天也为重庆市彭水县的一所学生宿舍揭晓名字——知新楼。

配合2020年新中建交30周年，在华新加坡社群发起这个慈善项目，为彭水县鞍子小学兴建学生宿舍，协助当地扶贫工作。

哈莉玛指出，这个学生宿舍象征着两国人民之间的深厚友谊和两国对教育的重视。

在哈莉玛访华期间，新加坡贸工部和中国国家林业和草原局签署促进大熊猫保护合作谅解备忘录（MOU）。外交部文告说，两位领导人乐见这项MOU的签署，它将为新中在大熊猫保护和研究方面的合作提供框架。

旅居我国的大熊猫凯凯和嘉嘉去年8月诞下大熊猫幼崽。我国副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰和中国国务院副总理韩正，去年12月在新中双边合作联合委员会会议上，揭晓大熊猫宝宝的名字——叻叻。

另据新华社报道，习近平在会见中说，自2015年他对新加坡进行国事访问以来，双方战略互信不断深化，务实合作持续拓展，发展利益密切融合，生动诠释了中新与时俱进的全方位合作伙伴关系的内涵。

新中是在2015年11月习近平访新时，将两国关系定位为“与时俱进的全方位合作伙伴关系”。

习近平说，面对百年变局和世纪疫情，中新关系更需要逆势而上，展现蓬勃生机。双方要加强谋划，深入对接发展战略，推动中新关系在后疫情时期行稳致远，百尺竿头，更进一步。

习近平：双方应优势互补合作共赢

他强调，新加坡从中国改革开放之初就深度参与中国发展进程，当前中国正加快构建新发展格局，双方应该优势互补，合作共赢；欢迎新加坡依托同中国省市建立的地方合作机制，在中国经济双循环中发挥更大作用。

新加坡目前与中国八个省和直辖市设立了双边合作理事会，推动经贸合作，包括山东、四川、辽宁、浙江、天津、江苏、广东和上海。

习近平也主张，双方深化绿色发展合作，加强数码经济、智慧城市、科技创新等领域合作，培育合作新增长点，为各自发展注入新动能。

他并提出，树立高质量共建“一带一路”合作标杆，提升陆海新通道对地区产业链供应链的支撑作用；高水平实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），共同推动区域一体化进程；双方应该共同推动全球发展倡议落地，维护公平正义，体现责任担当。

哈莉玛是应习近平的邀请访华，出席第24届冬奥会及相关活动。她已结束为期四天的访华行程，昨天返回新加坡。

（记者是《联合早报》北京特派员）