潘光扬10岁开启习武之路，至今担任敬扬龙狮团的总教练，培训了超过100名学员。凭借对舞狮的浓厚兴趣，潘光扬的儿子未来将接手武馆的事务，令他感到欣慰。

自小视武打巨星李小龙为偶像，在10岁那年不顾父亲反对，加入武术班，潘光扬从此与武术和舞狮结下不解之缘。

在敬扬龙狮团担任总教练的潘光扬（62岁）忆述，为了模仿李小龙，他在七八岁时曾将奶奶的扫把棍锯断，再穿过铁链制成双截棍。后来，潘光扬存了3元的报名费，希望到哥哥担任教练的武馆上课，却遭到父亲的反对，最后如愿以偿，开启他的习武之路。

身为周家拳派系第五代传人，潘光扬积极推动舞狮文化，培训了超过100名学员。由于希望这个传统文化能代代相传，潘光扬在他的大女儿和二儿子六岁时，就开始教他们武术。严厉的他要求孩子扎马步，每次都必须扎一炷香的时间，辛苦的训练往往会让孩子忍不住落泪。

潘光扬说：“我是以师傅的身份来训练他们，无论是孩子或其他学员，我都一视同仁。他们很怕我教武术，因为我的教学方式很传统，但我希望他们不会再犯同样的错。”

凭借对舞狮的浓厚兴趣，潘光扬的儿子未来也将接手武馆的事务。“我很欣慰儿子愿意传承这门技艺，管理武馆不容易，但我会从旁辅助，让他先累积经验，希望以后能成立一个体育会。”

潘光扬也透露，他一路走来面对不少挑战，疫情更使采青生意受冲击。他说：“其实我也想过放弃，但我会一直做到我合眼为止，只要我还能动，我就会继续帮忙监督学员以及武馆。”