六旬叔大闹餐馆 扭伤女厨师手腕

不满菜单上的照片与实际端上餐桌的食物看起来不一样，六旬叔大闹韩国餐馆，甚至为了抢菜单来拍，扭伤女厨师的手腕。

现年63岁的斐义（译音）不承认被控的蓄意伤人罪，今早（2月7日）坐着轮椅，在妻子的陪同下出庭。

2020年9月26日，被告一家六口到位于山景坡（Hillview Rise）的一家韩国餐馆Shinmanbok吃午餐。伤者申智慧是该餐馆的女厨师。

基于冠病措施，餐馆职员将他们分成两组，被告夫妇和外孙女一桌，被告的女儿、女婿及另一个外孙女另一桌。

当服务员将食物送上餐桌时，被告已表不满，指食物跟菜单上的照片不一样。

第一名服务员供证时说，她把生肉送过去，开始为被告烤肉，当时被告已不断指着菜单问为什么不一样？服务员记得，当时被告非常生气，她不知所措，向其他同事求助。

伤者后来前去处理，不断道歉，以简单的韩文说“我不收钱，你们不用付钱，只要不要影响其他食客……回家可以吗？。”

接着，她尝试收拾桌子，收掉菜单，但被告要抢菜单去拍。据伤者的供词，两人挣扎中，被告抓着她的手往外翻，因此扭伤她的手腕。

供证的服务生说，伤者大喊一声，看似痛得抓着手蹲下。

法官今早判被告罪名成立，由于控方表示需要时间准备判刑陈词，法官因此展期下判。

完整报道，请翻阅2022年2月7日的《新明日报》。