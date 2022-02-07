奥密克戎来袭 长期后遗症将更普遍？

短短三个月间，奥密克戎病毒已席卷全球，成为欧州、美国和新加坡多地的主要毒株。

尽管相关研究和临床数据显示，奥密克戎毒株引发的症状较轻，但随着越来越多轻症患者从奥密克戎康复，另一个大众关心的问题开始出现：奥密克戎康复后是否会留下后遗症？是否会像早期变异病毒一样，出现“长期冠病”（Long COVID）症状？

澳洲、印度：已出现“长期冠病”个案

据澳大利亚广播公司（ABC）1月26日报道，康复四周后，奥密克戎病毒确诊患者切利（Morgan Cherry）仍然会感到疲劳。

28岁的切利于2021年圣诞节当天确诊感染奥密克戎病毒，由于他热爱运动和健身，且已接种两剂疫苗，所以症状轻微。确诊三天后，唯一的症状只是疲劳。

让切利没有想到的是，疲劳的症状并没有随时间消失，反而持续数周。现在切利不得不减少运动频率，甚至经常晚上8时就睡觉。

奥密克戎长期症状同样在印度出现。印度知名内分泌学专家、马哈拉施特拉邦（Maharashtra）抗疫小组成员乔希博士（Shashank Joshi），2月6日接受《印度时报》（The Times of India）访问时称，有奥密克戎病患出现疲劳、肌肉疼痛等“长期冠病”症状。

他估计，印度每10名奥密克戎患者中，就有两人会经历持续症状（lingering problem）。

印度医护人员为长途火车乘客进行冠病检测。图：法新社

“长期冠病”症状

由于奥密克戎出现时间较短，目前对于其长期症状的研究仍在进行。但是从澳洲和印度的相关报道来看，疲劳和肌肉疼痛，基本符合冠病原始病毒及早期变异毒株的长期症状。

根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的定义，感染冠病病毒后症状持续超过四周，即为“长期冠病”（Long Covid）。“长期冠病”症状一般持续数周至数月不等，且发生在初期症状康复或治愈之后，因此也被称为冠病“后遗症”。

世界卫生组织（WHO）、英国国民医疗服务体系（NHS）和美国CDC均个别列出“长期冠病”的主要症状，基本大致相同：

轻症不等于无长期冠病风险

奥密克戎病毒相对早期变异病毒症状较轻，是否说明出现长期症状的概率变低？

《纽约时报》1月19日文章指出，轻微的初期症状并不意味着奥密克戎病毒导致“长期冠病”的概率降低。早期感染其他毒株，症状轻微甚至无症状的患者，最终也有一部分出现了持续数月的长期症状。

纽约西奈山医疗系统（Mount Sinai Health System）的长期冠病康复诊所，自疫情以来已经接诊上百名轻症患者，这些患者最终都转为“长期冠病”。

负责该诊所的神经科学家普特里诺（David Putrino）在接受ABC采访时表示，急性期（染疫首四周）症状的轻重程度，并不能预测哪些患者最终将出现“长期冠病”。

普特里诺认为，就算新变异病毒症状较轻，随着感染人数激增，经历“长期冠病”的人也会变多。

“长期冠病”高发人群

以奥密克戎之前的其他毒株来看，数据显示有一到三成的确诊者出现“长期冠病”。

根据牛津大学2021年9月的一项研究，37%的冠病患者在康复后三至六个月内，会出现至少一种长期后遗症。

新加坡2021年7月也曾发布一项针对长期冠病症状的研究。新加坡国家传染病中心针对三家公共医院288名冠病康复者的调查发现，返院复诊的183名患者中，每10人就有一人在染疫半年后仍出现咳嗽和呼吸急促的症状。持续性疲劳、晕眩和失眠等症状也有，但较为少见。

2022年1月，英国国家统计局（Office for National Statistics，简称ONS）发布最新统计，该国1780万确诊患者中，共有130万人出现“长期冠病”。其中，约89万人（70%）于至少12周前染疫，逾50万人（40%）于至少一年前确诊。

ONS还收集了超过35万人的“长期冠病”症状，经过分析，这些症状在下列人群中更为常见：

35至69岁

女性

有其他病症且行动受限者

医疗及社会服务从业人员

贫困地区居民

以色列一名10岁女童在诊所接受“长期冠病”治疗。图：路透社

“长期冠病”从何而来？

“长期冠病”为何会出现？医学界目前对此有三种说法。

第一种说法是，在最初感染过后，残留体内的病毒会引发炎症，从而导致“长期冠病”。

第二种说法是潜伏体内的其他病毒被冠状病毒激活。美国科学期刊《细胞》（Cell）近期发表的一项研究指出，这些病毒包括人体血液中的“爱泼斯坦—巴尔病毒”（Epstein-Barr virus，又称第四型人类疱疹病毒）。

第三种说法是人体自身免疫反应（autoimmune response）受到冠病刺激。在正常的免疫反应中，病毒会激活抗体，但有些时候，抗体会错误地攻击正常细胞。一般来说，女性患上自身免疫疾病（autoimmune disease）的概率更高，这就解释了为什么“长期冠病”在女性中较常见。

研究：疫苗可降低“长期冠病”概率

那么疫苗能否降低“长期冠病”发生的概率？

英国一项发表于《柳叶刀·传染病》（The Lancet Infectious Diseases）的研究，对2020年12月至2021年7月接种至少一剂疫苗的120万名成人统计分析后发现，与未接种者相比，完成两剂后染疫的患者，出现“长期冠病”的概率少了一半。

另一项发表于美国医学科研网站medRxiv的研究，则对英国近3万名年龄介于18岁至69岁的冠病病患展开调查发现，未接种者出现“长期冠病”的概率，是接种至少一剂疫苗者的七到10倍。

即使在感染冠病后才接种第一剂疫苗，出现“长期冠病”的概率，也比不接种疫苗低。