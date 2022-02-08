今年工作重点：三方面提供援助 职总将助员工应对生活费

职总秘书长黄志明昨天召开记者会，介绍工运今年的工作重点。他说，过去两年的冠病疫情带来许多挑战，包括生活费上涨。职总平价合作社正考虑如何帮助人们应对这个问题，近日就会做出宣布。

全国职工总会今年将三管齐下帮助本地员工应对生活费上涨的问题。除了让旗下社企为物价涨幅提供缓冲，以及在更大范围内推行渐进式薪金制来提高低薪员工的月入，职总接下来也希望借助培训和行业转型，为员工谋求更高工资和更理想的就业前景。

职总秘书长黄志明昨天（2月7日）召开记者会，介绍工运今年的工作重点。他说，过去两年的冠病疫情带来许多挑战，包括生活费上涨。职总平价合作社正在考虑如何帮助人们应对这个问题，近日就会做出宣布。

“过去这几年，平价采取了一些措施尽可能地帮助大家，这次也不例外。不过，商业成本确实有所增加，我们会尽力。”

黄志明说，应对生活费上涨的最好办法就是有一份好工作，有一份好收入，有了培训和技能提升，就可以应付短期和长期生活费。为了实现这一目标，职总计划与劳资政伙伴一同在有转型需要的领域设立“行业学院”，借助相应的专业能力和资源，弥补员工技能缺口和改进职业配对的成效。

他指出，受冠病疫情严重影响的旅游业是扶助目标之一，职总酒店与消费行业工会群体已经和新加坡旅游局和职总就业与培训中心展开讨论，希望能够整合工运、旅游局和行业协会的资源，提供一站式的职业配对、技能培训和行业转型服务。

他认为，先进制造、零售和保安业等增长领域也可能受益于这样的安排。现有的企业学院如巴士学院、能源学院和水务学院等则有进一步提升为“行业学院”的契机。

黄志明指出，职总在推动培训和应对行业转型方面取得可喜的成果。为帮助员工获得企业转型所需的技能，职总2019年4月启动企业培训委员会计划，至今协助企业成立了811个培训委员会；2020年2月推出的职总就业保障联盟截至2021年12月，帮助了4万6000人配对新工作；另外还有266个商业与科技运作蓝图已经完成，为企业和行业转型做好准备。

助低薪及年长员工等争取更好待遇

职总今年也会继续帮助低薪工人、自雇人士、白领、年长员工和有意重返职场的妇女争取更好的待遇。

职总昨天发声明说，它将继续和劳资政三方伙伴密切合作，扩大渐进式薪金制度的覆盖范围，确保低薪员工的工资增长跟得上生活成本。目前，保安、清洁、园景、电梯修理和垃圾管理业已经或即将推行渐进式薪金制。涉及餐饮、零售、分层地契与设施管理、行政助理与司机等行业也已宣布会采纳这个薪金制，但具体的落实时间尚未确定。

至于送餐员、德士司机、私召车司机等自雇平台员工，黄志明说，职总会继续为这一群体争取更好的保障和工作条件，比如意外和医疗保险；不过，这个群体中的一些人在经济好转时其实可从事其他职业，职总会提供配对服务，协助他们获得更稳定的就业。

职总也会进一步倡导公平就业，以帮助本地的专业人士、经理和执行员；此外，在经济开始复苏之际，与劳资政伙伴一同确定公积金缴交率和退休与再就业年龄的调高时间表，协助年长者有足够的退休储备。

黄志明强调，职总会密切留意如何帮助青少年群体和有意重返职场的妇女，包括帮助刚毕业的青年获得实习与辅导机会，以及更积极地为须兼顾家庭的妇女推动灵活工作安排和重新入职培训。