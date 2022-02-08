跨国管理咨询公司前主席 张丽琳出任新报业媒体集团总裁

新报业媒体集团总裁人选尘埃落定，出身私企的跨国管理咨询公司前主席张丽琳将从下个月1日起，出任这家媒体公司的首个女掌舵人。

新报业媒体信托（SPH Media Trust，简称新报业媒体）昨天上午11时发文告宣布这项消息。新加坡籍的张丽琳（58岁）将接替过渡期临时总裁丹尼尔（Patrick Daniel，67岁），领导新报业媒体下一阶段的发展。

张丽琳目前是新报业媒体的副主席，从去年5月就参与新公司成立的事宜。在加入新报业媒体集团前，她在埃森哲（Accenture）任职30多年，担任过多个领导职务，2020年9月升任埃森哲新加坡主席，直到去年8月31日离职。

总部位于爱尔兰的埃森哲，是《财富》世界500强公司之一，提供管理咨询、信息技术和业务流程外包服务。2017年它也在我国成立数码服务中心，协助本区域客户创新及转型。

在全球媒体业面对数码科技颠覆、广告收入下滑的大背景下，新报业媒体去年12月以担保有限公司的模式，接手新加坡报业控股的媒体业务。盈利压力虽减轻，但新任总裁仍肩负着推动数码转型和吸引读者的艰巨任务。

张丽琳是新加坡报业控股2002年设立总裁一职以来，首个来自私企的总裁人选。她的任命也标志着本地两大媒体公司——新报业媒体和新传媒，都将由女性担任总裁。新传媒现任总裁是谭乐琼。

许文远：对创造商业增长机会 张丽琳有敏锐嗅觉

张丽琳丰富的商业领导经验，让她受到新报业媒体主席许文远器重，他在文告中说：“她对于创造商业增长机会有着敏锐嗅觉。最重要的是，她对人员与组织的长期建设与转型充满热情。集团期待与丽琳密切合作，制定战略，以落实提供值得信任的高质量新闻这一愿景。”

许文远去年5月曾说，要让一名外国人本能地了解新加坡的利害关系非常困难，因此希望找到一名新加坡人担任新报业媒体总裁。他也说，总裁人选应精通数码科技，若有数码媒体的实战经验会更理想。

张丽琳的事业生涯中，有多次从零做起开发新业务的经验，2000年她创设了埃森哲的客户关系管理业务，八年后又开辟埃森哲分析和埃森哲可持续发展服务。这些业务当时是新兴领域。

她也熟悉本区域，曾派驻中国上海两年，负责发展大中华区的客户关系管理业务，也在2011年至2020年间担任埃森哲东南亚总裁。

张丽琳对于有机会在这个时期领导新报业媒体表示荣幸。她在文告中说：“随着我们努力跟上瞬息万变的媒体环境，我将与同事们在转型之路上密切合作，为我们始终处于连线的受众创造值得信任的产品。”

张丽琳拥有新加坡国立大学工商管理学学位，她是我国未来经济委员会的成员，也是大华银行、劳动力发展局、新加坡会计发展局等机构的董事会成员。

即将卸下临时总裁职务的丹尼尔表示，很高兴能将领导棒子交给张丽琳，并有信心新报业媒体将在她的领导下，成功达成使命。

丹尼尔曾任新加坡报业控股英文、马来文与淡米尔文媒体集团总编辑，以及报业控股的副执行长，他在2017年退休，去年5月复出，领导媒体业务的重组。许文远昨天也感谢他担任过渡期临时总裁期间所作的贡献。