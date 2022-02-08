学习灭火和急救知识 过去两年逾310外籍帮佣与客工参与紧急应变课程

过去两年，已有超过310名外籍帮佣与客工参与社区紧急应变课程，学习应对火患和急救护理知识，为加强社区安全尽一分力。

民防部队免费教导公众 如何预防和应对紧急情况

近来组屋火患频频发生，新加坡民防部队回复《联合早报》询问时指出，为了提高民众应对紧急情况的能力，当局2003年起就推出社区紧急应变课程（Community Emergency Preparedness Programme），在四个民防分区总部免费教导包括外籍帮佣及客工在内的公众，如何预防和应对紧急火患、进行心肺复苏，及运用心脏除颤器等基本急救知识。