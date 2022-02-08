学习灭火和急救知识 过去两年逾310外籍帮佣与客工参与紧急应变课程 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 发布 / 2022年2月8日 5:00 AM 配合国际移民日，民防部队与人力部合作，在去年12月为约130名客工提供培训。图为客工参与课程，学习如何使用灭火器。（民防部队提供） 字体大小: 小 中 大 过去两年，已有超过310名外籍帮佣与客工参与社区紧急应变课程，学习应对火患和急救护理知识，为加强社区安全尽一分力。民防部队免费教导公众 如何预防和应对紧急情况近来组屋火患频频发生，新加坡民防部队回复《联合早报》询问时指出，为了提高民众应对紧急情况的能力，当局2003年起就推出社区紧急应变课程（Community Emergency Preparedness Programme），在四个民防分区总部免费教导包括外籍帮佣及客工在内的公众，如何预防和应对紧急火患、进行心肺复苏，及运用心脏除颤器等基本急救知识。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 外籍帮佣 客工 社区紧急应变课程 民防部队 纪念国防科研院成立50年 新邮政发行六款设计邮票 中年高管失业再冲刺