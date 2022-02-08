50岁的人要找新工作已经很困难，更何况他年过50还要在一个新领域发展。因此，他只能更努力不断吸取各种技能，增进自己的知识。

50岁时被迫离开从事25年的银行业，林治国秉持终身学习的精神，重新自我定位，成功投身科技领域。

育有三名年龄介于18岁至22岁孩子的林治国（54岁）曾在本地一家日本银行担任副总经理，为这家公司服务近六年后，他在2017年11月接到解雇通知。

“在我之前，已有不少担任同样职位的同事陆续遭解雇，我完全能意料到这天的到来。接到消息那一刻难免还是有些错愕，但我知道要积极地面对这件事。”

林治国用了一年多的时间在银行业找寻新的工作，却徒劳无功。于是，他决定尝试往一直感兴趣的资讯科技领域发展。2019年4月，他成功加入一家科技公司，担任信息安全顾问。

从银行业转到资讯科技业绝非易事，他说：“40多岁的人要找新工作已经很困难，更何况我年过50在一个新领域发展。因此，我像海绵一样，不断吸取各种技能，增进知识。”

他很感激劳动力发展局的转业计划为中途转业者提供不少帮助。

他认为，个人的学习态度也扮演重要角色，谈及转业过程中面对的最大挑战，他说：“时间不够，因为要学习的范围很广。”

过去的四年多，他报读多个信息技术审计和技术课程，在1998年考取工商管理硕士学位的他，去年也再次成为一名学生，在南洋理工学院修读网络安全课程。

四五十岁的人常被视为就业困难群体，但在林治国看来，50岁其实是人生的新起点。

他以行动证明，50岁失业并非就陷入困境，重要的是，愿意重新开始且不畏惧失败。