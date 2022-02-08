骂护士“病毒之家” 邻居夫妻共罚5200元

骂男护士一家是“病毒之家”，还朝对方狂喷消毒液，邻居夫妻今早（2月8日）分别被判罚款1200元和4000元。

《新明日报》之前报道，居住在榜鹅临原坪（Edgefield Plains）的夫妻江英福（57岁）和林素丽（49岁），被指在前年5月13日至15日骚扰隔壁邻居男护士一家，对他们大喊“冠病”、“冠病传染者”、“病毒”或“病毒一家”，并向他们的方向喷洒消毒液。

尽管涉事双方前年6月曾到社区调解中心进行调解，但警方之后又陆续接到多起相关报案，指上述两人依旧多次骚扰并辱骂邻居。男护士一家不堪被告们多次骚扰，也申请保护令。

江英福过后被控两项抵触防止骚扰法令罪名，林秀丽则被控七项抵触防止骚扰法令和一项公共滋扰罪名。

主控官今早在庭上指出，其中一次骚扰发生在阻断措施期间，当时我国正处在对抗疫情的紧张状态，而受害人正是医护人员，被告却故意针对对方，提议分别判被告们罚款2000元和5000元。

被告的无偿代表律师求情时称，被告并非针对医疗业者，而拍受害人的视频才是案件的导火线。

她表示，案发前涉事双方已做了五年邻居，一直相安无事，直到被告在2020年5月发现对方带外籍劳工回家，当时正直阻断措施期，而客工宿舍也陆续暴出疫情，被告有一次就拍下受害人的行为，引发对方不满，这才导致了后来的纠纷。

法官认为，既然被告并非针对医护行业，判刑的前提应做出相应改变，适当减少罚款，而两名被告也没有相关案底，最终判江英福和林素丽分别罚款1200元和4000元。

完整报道，请翻阅2022年2月8日的《新明日报》。