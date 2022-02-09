坚持技能提升 雇主员工皆赢家

员工经过培训和技能提升，对企业而言，能带来更高的生产力；对员工本身而言，高生产力意味着有机会得到更好的报酬及擢升机会。本文采访2021年度技能创前程雇主奖得主——口福集团，谈这是一个怎么样的双赢情况。

六成员工已获培训 年长员工不掉队

颜秀枝（左）当初积极学习在工作上的科技运用，现在已能在店面教导其他人。（图／新报业媒体）

让一小批年长员工当先锋率先受训，聘请不少年长员工的餐饮集团口福，通过这样的榜样效应，逐步推广学习文化。

在推动技能提升方面成绩卓越，本地知名餐饮品牌与管理公司——口福集团获得由精深技能发展局颁发的2021年度技能创前程雇主奖（SkillsFuture Employer Awards）。

集团一直积极推动在职学习，并提供员工技能提升培训；其中，集团的1700名员工当中，多达六成已参加技能创前程的培训。

口福集团旗下品牌包括口福食阁，清真餐食阁“Fork & Spoon”、喜多福咖啡店、素食餐馆“元素”（elemen）、饮料专卖店“R&B巡茶”等。旗下餐饮店超过100间，另外还设有中央厨房。

其中，60岁以上的年长员工就占了高达20%，是公司人力资产中非常重要的一环。集团在为这组员工进行培训时，从年长员工的角度思考以引起他们的学习动力，看到显著的效果。

对于年过60岁的在职年长者来说，学习操作送餐平台应用程序、新功能的收银机、电子库存记录系统、电子请假系统等，并不是一件容易上手的事。然而，在口福集团工作的年长员工却做到了。

口福集团首席财务官蔡雪琳（图／受访者提供）

口福集团首席财务官蔡雪琳受访时表示，其实上课之前，一些年长员工对学习科技有些抗拒。他们首先要做的是让员工改变心态。

对此，他们先安排一批员工当先锋，然后让他们在完成培训后与未受培训的员工分享学习过程和体验。口耳相传下，员工慢慢就克服了”怕学不会“的心理障碍。

蔡雪琳说：“对年长员工来说，上课已经是‘很久以前’的事。他们会担心自己听不懂，学不会，但如果看到和自己年纪相仿的同事做得到，他们也会变得更有信心。”

此外，在安排课程时，口福也尽量让自己的员工凑成一班，以实现课程“个性化”。他们会安排导师在课程内容中加入餐饮业的元素，需要的话也会使用华语来讲课，这样能让员工感觉亲切。和认识的同事一起上课，学习氛围也会比较轻松。

职场发挥空间更大

胡美新（站立者）从食阁经理转任培训师，每堂课负责大约30人的培训。（图／新报业媒体）

员工经过培训和技能提升，对企业而言，能带来更高的生产力；对员工本身而言，高生产力意味着有机会得到更好的报酬及擢升机会，是个双赢的情况。

以在口福营运部门工作的颜秀枝（62岁）和胡美新（56岁）为例，她们都在参加培训后，获得了不一样的工作机会。颜秀枝在口福工作了14年，从摊位员工做起，在2013年获擢升为主管。胡美新也服务了19年，在2014年从食阁经理转任了培训执行员。

两人曾参加的课程包括：新技能资格（WSQ）领导能力培养（Growing in People Leadership）及决策思维（Critical Thinking），以及技能创前程数码简介课程。两人都表示，完成培训让她们变得更有自信，还能把所学跟同事分享。

“学东西让我的思维保持敏锐和专注，感觉自己变年轻了！”颜秀枝就这么说道。

年轻的员工也一样能从培训和技能提升中受益。26岁的刘善锋原本在食阁任助理经理，但参与了公司的培训和在职学习，他已成功转换跑道，在2020年转任公司的品牌市场部执行员。

栽培新人方面，公司则借力“新心相连”毕业生实习计划（SGUnited Traineeships Programme）及技能创前程强化实习计划（SkillsFuture Enhanced Internships），资助新晋员工边工作边学习，以吸引更多年轻人加入餐饮业。目前，已有一人完成了计划并成为口福的全职员工，另有四人还在此计划下学习。

疫下人手吃紧 不放松培训力度

公司引进的新面粉自动输送系统，有了机械代劳，员工能着重学习其他方面的技能，为自己创造更好的事业前景。（图／新报业媒体）

口福一向将培养优质人力视为迈向成功的重要资本，对培训员工给予高度重视。即使在疫情笼罩下，他们也没有放松培训的力度。通过与精深局配合，培训部门安排员工参加了多项技能创前程的课程。

其中一项技能创前程数码简介（SkillsFuture for Digital Workplace）课程，让许多口福员工受益良多。原本不熟悉科技的40至60多岁的员工，在上课后得以掌握上述提到各种数码化所需的技能，对于科技的接受度也大为提高。

蔡雪琳指出，本地餐饮业长期都存在人手不足和员工年纪偏大的现象，过去两年疫情笼罩，有年长和外籍员工因各种原因离职，使得情况变得更棘手。业务方面，2020年疫情初期的阻断措施，让送餐服务瞬间成了餐饮业者的“救命稻草”，也让口福深刻意识到必须加快数码化。因此，即使人手有限，他们对于培训的投入却没有减少。

她说：“员工去上课的时候，我们的食阁仍然照常运作，所以营运团队必须更加懂得善用有限的人手。舍弃短期获益，放眼长期的好处，这一直是个挑战。”

除了数码化的培训，口福也把焦点放在工作性质提升和重新设计工作范围方面，将更有效率的机械引进刚开设的综合设施中。例如，引进的新面粉自动输送系统，不仅能提高生产力，无需依靠耗体力的人工，也让人力资源分配更具灵活性。有了机械代劳，员工可以同时做以前无法兼顾的事，也能着重学习其他方面的技能，为自己创造更好的事业前景。

终身学习的企业文化

自2002年创立以来，口福集团执行主席兼总裁庞琳就将终身学习的理念融入企业文化之中，坚持要与时俱进，而与时俱进的方式就是不断观察、学习新的技术和知识。每名口福员工，都把进修学习视为工作的一部分。

蔡雪琳透露，主管们每天都会通过手机收到总裁发送的“每日一语”，分享自己在生活中的感悟，让员工从中得到提点和激励。

对于获得技能创前程雇主奖，她表示，口福感到非常荣幸，也希望能以此激励其他企业。口福以所有员工为荣，尤其是那些年长但仍虚心向学的员工。从员工的表现可证明，虽然学习过程有些辛苦，最后员工本身和企业都能从中获益。

她说：“不同企业在不同时候，对培训的需求可能不一样，最重要的是先踏出第一步。我们或许无法立即看到成效，但日后在很多方面都能显现出来，例如员工的工作效率、顾客满意度、生产力和企业总体业绩表现等。”

2022年度技能创前程雇主奖 现已接受提名

2022年度技能创前程雇主奖正在接受提名，申请截止日期为今年3月21日。

精深技能发展局设立这个奖项来表扬那些注重职员培训、强调提升技能和终身学习的公司，以肯定他们在提升员工技能方面所付出的努力和贡献。

技能创前程雇主奖开放给任何本地注册的公司，包括中小型企业、机构和志愿福利团体等，都能申请或提名。

欲知详情，可上网查询。

【本文由精深技能发展局呈献】