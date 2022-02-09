王乙康：奥密克戎感染率儿童最高 冠病治疗设施将腾出病床给小病患

卫生部长王乙康指出，目前五岁至11岁儿童的感染率最高，平均每10万人约67人染病；其次是12岁至19岁的青少年，每10万人约55人感染。这个年龄越大感染率越低的趋势和德尔塔疫潮期间不同，当时染病的主要是老年人和成年人。

儿童是本地眼前这波奥密克戎疫情中感染率最高的群体，为了确保有足够的儿科病床，一些社区治疗设施将腾出床位给冠病小病患。

卫生部长王乙康昨天（2月8日）在新加坡保健优质服务奖颁奖礼上致辞时透露，目前五岁至11岁儿童的感染率最高，平均每10万人约67人染病；其次是12岁至19岁的青少年，每10万人约55人感染。这个年龄越大感染率越低的趋势和德尔塔疫潮期间不同，当时染病的主要是老年人和成年人。

儿童住院属预防性质 住院期较短仅两三天

王乙康说，冠病治疗设施正在为儿童和他们的看护者腾出更多床位。他前天走访的会聚@樟宜（Connect@Changi）已准备了660个床位，预料下来几天就可投入使用。幸好，儿童因冠病住院通常是预防性质，住院期也较短，仅两三天。

“尽管如此，让他们接种疫苗以保感染后避免重症还是很重要的。”

接种冠病疫苗对于临床结果的影响显著。以60岁以上为例，未完成接种者感染奥密克戎毒株后出现重症的概率是完成基本接种并已打追加剂者的10倍。

王乙康指出，感染奥密克戎的病患平均0.3%需要输氧或入住加护病房。60岁及以上的病患则平均1.8%需要输氧或入住加护病房。其中，已完成基本接种并打了追加剂的重症比率为1%左右，已完成基本接种者为4%，未完成接种的则高达10%。

目前，我国逾六成人口或68%可接种人口已接种了追加剂。

王乙康透露，在德尔塔疫潮高峰期，平均每天有大约3200起确诊病例，冠病病患占用了约170个加护病房床位；如今每天的新增病例是当时的三倍有余，但病患仅占用了约20个加护床位。

根据卫生部，目前需要输氧的冠病病患中，70岁及以上最多。

当局目前也通过卫生部以外公务员以及新加坡武装部队的支援，加强冠病热线中心的应对能力。

王乙康提醒，雇主和学校应允许抗原快速检测呈阳者缺勤，他们无须去诊所请医生开病假单，可等到检测结果呈阴了才重返工作场所或学校。

随着越来越多儿童染病，有公众反映确诊通报程序亟待改进。

杨姓经理（38岁）的五岁女儿在过年期间染疫，结果她夫妇俩、上小学的大儿子、孩子的祖父母、外公外婆和女佣一家共九口先后染病。

她说，她在大年初一送女儿去医院检查，确诊后医生开了退烧药就让回家。

不过，院方安排了远程看诊，有问题时医生都耐心回答，让她感到安心。可是，她父母的病情较严重。已接种了追加剂的母亲申诉头痛欲裂，两天后才渐缓，父亲前天开始失去了味觉。

她对确诊的通报程序表示“不解”。

她说，通报了女儿确诊后，家中只有母亲收到健康风险警告（HRW），父亲也没收到。她后来用母亲的手机通报儿子确诊，也没有收到任何回复。