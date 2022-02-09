培训更多社区“耳目” 及早发现并援助家暴受害者 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 发布 / 2022年2月9日 5:00 AM 教育部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲（右二）、义顺集选区议员陈浍敏（右一），以及专为家暴受害者提供庇护的组织Casa Raudha主席扎哈拉（Zaharah Ariff，左一）、非政府组织Whitehatters创办人莎拉尼（Shahrany Hassan），出席线上家庭暴力认知培训工作坊。（社会及家庭发展部提供） 字体大小: 小 中 大 家暴不一定只在家中发生，恋爱中的情侣也可能成为暴力行为的受害者，性暴力也可能通过互联网发生。社会及家庭发展部本月起扩大家庭暴力认知培训工作坊的内容范围，让更多社会服务工作者和义工受训成为社区中的“耳目”，及早发现可能被忽略或虐待的孩童、成人以及年长者，并及时给予援助。社会及家庭发展部自2018年开始进行家庭暴力认知培训工作坊，去年培训了来自16个机构的1100多人，包括学前教育中心、工作场所、宗教和基层组织的代表、工作人员和义工。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 社会及家庭发展部 家庭暴力认知培训工作坊 家暴 男子为支持好友“投资计划” 骗银行逾300万元判监八个月 坚持技能提升 雇主员工皆赢家