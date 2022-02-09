培训更多社区“耳目” 及早发现并援助家暴受害者

家暴不一定只在家中发生，恋爱中的情侣也可能成为暴力行为的受害者，性暴力也可能通过互联网发生。

社会及家庭发展部本月起扩大家庭暴力认知培训工作坊的内容范围，让更多社会服务工作者和义工受训成为社区中的“耳目”，及早发现可能被忽略或虐待的孩童、成人以及年长者，并及时给予援助。

社会及家庭发展部自2018年开始进行家庭暴力认知培训工作坊，去年培训了来自16个机构的1100多人，包括学前教育中心、工作场所、宗教和基层组织的代表、工作人员和义工。