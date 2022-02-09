小六那年，陈泳钊在学校接受健康检查，发现自己患有先天色素性视网膜炎，未来将失明。随着视力衰退，他被迫改变熟悉的生活方式，得在黑暗的世界里摸索新的道路。

“下棋教会我一个重要的人生道理，如果A计划行不通，那就想出B计划来克服问题。”

陈泳钊（27岁）人生的A计划在他上小学时彻底被打乱，小六那年他在学校接受健康检查，发现自己患有先天色素性视网膜炎，未来将失明。随着视力衰退，他被迫改变熟悉的生活方式，得在黑暗的世界里摸索新的道路。

陈泳钊受访时忆述，对一个小学生来说，听到消息后简直晴天霹雳，他哭了很久，心想得病的概率那么低为什么偏偏是他。刚开始他无法分辨颜色，后来视力慢慢退化，中学过后就只看得见非常模糊的影子，走路时须拿白杖。

接受现实后陈泳钊选择积极过生活，视力障碍并未阻止他学习新事物，他在中学时接触国际象棋，还曾在2015年和2017年代表新加坡参加亚细安残疾人运动会国际象棋比赛。

当年会开始下棋是因为代课老师在食堂放了棋盘，教有兴趣的学生下棋。

陈泳钊说，每堂课之间有时得等上一两个小时，他闲着没事就开始跟着老师学下棋。这个游戏最吸引他的地方是需要谋略斗智，让他永远不感到无聊。玩了一阵子，他升上工艺教育学院后暂停了几年，读理工学院时才又开始碰棋。

陈泳钊原定2020年再次代表我国参加亚细安残运会，但比赛因为冠病疫情取消了。他目前在一家社企工作，目标是下次代表新加坡出战时赢得奖牌。

虽然日常生活中不时遇到一些不方便的地方，找工作也比一般人困难，不过他不认为自己处于弱势。他说：“如果我没有眼疾，我可能没有机会代表新加坡，然后就这样平平淡淡地过生活。”