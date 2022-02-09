游子染疫“因祸得福” 康复者返乡免抢票免隔离

农历新年期间，游子欲返乡“一票难求”，但有冠病康复者却“因祸得福”，无需抢票、无需隔离，回家过年。

根据卫生部上个月的文告，1月23日（星期日）晚上11时59分之后，入境本地的旅客若在出发前90天内确诊冠病康复，并完成疫苗接种，出发前和抵境后不再须要接受冠病检测，也不必履行居家通知。

另一方面，马国政府早前也宣布，在入境马国前11天至60天，染疫后康复的人只要已完成全剂疫苗接种，入境时无须隔离，也不必做核酸检测（PCR）。

措施放宽后，不少在狮城工作的游子就因不幸确诊，结果“因祸得福”，不必抢票就能回家。

其中一名“受益”的李琪婷（35岁，文员）告诉《新明日报》记者，她原本上个月25日准备回马国，岂料临行前3天确诊，必须隔离，因此被迫弃票。“当时我很沮丧，我前年11月生了小女儿，只相处了50天，就必须回狮城工作，去年农历新年也没回去，没想今年的计划也被打乱。”

李琪婷表示，她后续才发现条例已放宽，仔细了解程序后，最终在大年初一（1日）回家团圆。

“我染病隔离七天后，等到第11天就安排回马国，当场直接买车票，不必抢VTL车票。”

她表示，出入境的程序相对简单，只需在本地索取康复证明，并在离境前完成抗原快速检测（ART）并获得相关证明，以及出示全剂疫苗接种证明，便可顺利通关。

“进到马国时，我也只需在现场完成快速检测，花15分钟等结果，确认无染疫即可入境，之后也无需隔离。”

李琪婷表示，她将待到月底才返新，之后到了3月底时再次回马国。