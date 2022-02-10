协助中途转业求职者 参与数码培训与实习就业

软件公司SAP和淡马锡理工学院联合推出、精深技能发展局（SkillsFuture Singapore）资助的“新心相连”中途转业人士见习计划－公司培训课程（SGUnited Mid-Career Pathways Programme-Company Training，简称SGUP-CT），将为中途转业的求职者提供四项培训课程，提升就业能力和发展机会。

数码化转型势不可挡

当今社会正在经历数码化转型，大数据、云计算、人工智能、移动互联网、虚拟现实等新兴数字技术的发展和应用已经成为驱动社会经济、科技、文化发展的新动力。

数码化浪潮为人类认识世界和改造世界提供了有效的工具，同时也对人类社会的生产和生活方式产生了深刻的影响。身处自动化、大数据、算法、谷歌搜索、数字档案、实时数据流以及社交网络的世界中，我们的工作、就业、生活和娱乐方式都发生了翻天覆地的变化。

作为市场最前端、对市场变化反应最迅速的公司和企业，也在数码化浪潮中开始了数码化的转型之旅。企业的发展离不开人才，因此，现代企业对数码化科技人才的需求也越来越大。

全球认证学习培训机会

为了帮助企业顺利实现数码化转型，以及为中途转业的求职者提供新的职业方向，全球最大的企业应用软件提供商SAP，和新加坡淡马锡理工学院合作，推出了为期五个月的中途转业人士见习计划－公司培训课程（SGUnited Mid-Career Pathways Programme - Company Training，简称SGUP-CT）。完成课程并通过考试，就能获得SAP全球认证的资格证书，拥有更多在竞争激烈的就业市场中脱颖而出的机会。

作为企业应用软件的市场领导者，SAP致力于帮助各种规模和行业的公司成为最佳运营企业，实现数码化转型。SAP在180多个国家和地区拥有45万名客户；全球500家最大的公司中有94％是 SAP客户；全球100家最大的公司中有99家是SAP S/4HANA客户；大约80％的SAP客户是中小企业；SAP客户产生了87％的全球贸易总额。SAP技能将能帮助求职者或中途转业者保持竞争力，提高在各行各业的就业能力。

参与者将能以最少的投资重新学习专业职场技能，并获得高达 90％的课程费用补贴。对很多计划转业或寻求就业机会的人来说，这将是一个绝佳的机会，让自己走出舒适区，进入未来数码科技的全新世界。

4项认证课程供选择

此次计划共有四项课程可选择。（图／商家提供）

这门全日制课程将让学员拥有面向全球的职业竞争力。此次课程将开放给370位学员。学员不仅能够通过数码化课程获得行业认可的专业认证，还能获得精深技能发展局（SkillsFuture Singapore）的1500新元培训津贴（条件适用），将未来技能培训学分用于所选课程。

SGUP-CT包括短期模块化课程，结合了讲师指导和自定进度的电子学习课程。为确保全面了解所涵盖的主题，将通过SAP学习中心（SAP Learning Hub）数码化平台提供知识评估。每位学习者都将获得12个月的SAP学习中心的访问权限，即便课程结束，仍可通过数码学习平台继续学习。

课程包括四个专业方向：供应链、采购、生产计划和人力资源，参与课程并通过考核者将能够获得相关专业的全球认证，提升在相关领域的未来职场竞争力。

供应链课程：涉及销售、供应链物流和仓库管理，学员能够学习并实施和销售课程内容，并重点掌握如何执行和管理供应链。

采购课程：能使参与者获得全面的理解和技能，以实施和定制采购解决方案。

生产计划课程：让参与者全面了解生产制造解决方案的功能、流程，以及如何实施。

人力资源课程：让学员了解人力资源招聘和管理流程的背景知识，并学习如何配置和实施雇员招聘管理等模块。

提升未来职业发展潜能

通过考核的学员可获得SAP认证（图／商家提供）

学习并通过考核的学员不仅可以拿到全球认可的SAP专业认证，也能在职场中胜任如应用顾问(Application Consultant)、职能顾问（Functional Consultant）、业务分析师(Business Analyst)、业务流程架构师（Business Process Architect）等职位和角色，对未来的职业发展和提高薪酬等方面都将大有裨益。

除了在课程中获得的理论和实践经验，学员也有机会通过考核获得SAP认证，加入SAP全球员工队伍。SAP生态系统在140多个国家和地区拥有2万2000多个合作伙伴，将能为学员在新加坡、亚太区和世界各国提供相关工作机会。

SGUP-CT课程适用于21岁及以上的新加坡公民和新加坡永久居民。参与者应具有销售和采购、制造流程、人力资源或IT相关学科的文凭或学位，以及至少三年的工作经验。无需成为电脑高手，也可参加此培训计划！您所需要具备的只是对计算机的熟练使用和对相关业务流程的基本了解。

要了解有关SGUP-CT的更多信息以及如何参与该计划，请浏览网站: https://sapforgrowth.com/sgunited 或发送电子邮件至 sapsgunitedtraining@sap.com

【本文由SAP呈献】