绿意盎然凯源中心 两空中花园将对公众开放

置身100米高空，鸟瞰“水泥森林”，漫步在绿意盎然的花园中……中央商业区又多了一个“高颜值”的好去处。

位于马吉街（Market Street）88号的综合发展项目凯源中心（CapitaSpring）楼高280米，是新加坡最新的亲自然（biophilic）建筑。最高的51层处设有本地最高的空中花园及观景台，今年第二季对外开放后公众可在这里欣赏滨海湾及中央商业区的360度全景。

本地最高城市农场

同一层楼还设有本地最高、也是市区的第三个城市农场。农场分为五个不同主题的花园，还有两个餐厅及酒吧。未来这里种植的作物将可直接送到公众的餐盘中。

凯源中心的总景观面积超过9万平方英尺，相当于大楼占地面积的140%或超过六个奥林匹克游泳池的大小，容纳了超过130个物种的8万多株植物。这些植物都经过精挑细选，适合在本地的气候和湿度环境下生长，在提升工作场所健康水平的同时，垂直绿化也有助于缓解城市热岛效应。

将于今天开放给公众的“绿色绿洲”位于中心的17至20层，设有阶梯剧场、瑜伽室、丛林健身房、工作舱和咖啡馆等。这个绿色空间虽然只占了四层楼，却高达35米，相当于普通公寓的10层楼。

上班族在欣赏美景之余，还可以通过WiFi 6无线网络在大楼的任何一个角落办公。

此外，目前设在克罗士街的马吉街临时熟食中心也将于今年4月搬迁至凯源中心二楼和三楼，在那里开设56个摊位。

凯源中心是在去年底获得临时入伙证，其中93%的楼面已获得租赁承诺。该项目是莱佛士坊中央商业区去年唯一竣工的甲级办公楼。