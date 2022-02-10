黄循财：政府推全面措施 中低收入者将获援助应付消费税上调

黄循财指出，增加的消费税税收将用来支持日益增加的医疗需求，让我国能更完善地照顾我们的年长者。许多人关注生活费上涨，因此政府将有一套全面的措施来舒缓消费税上调对中低收入家庭和退休人士的影响。

政府将推出一套全面的措施，协助舒缓消费税上调对中低收入家庭和退休者的影响，包括永久性地加强消费税补助券计划，以更好地帮助低收入家庭。

财政部长黄循财昨天（2月9日）在面簿发贴文与视频，再次回应民众对生活费上涨的担忧，并明示消费税上调势在必行。

他指出，新加坡目前处在一个关键的转捩点，在应对冠病疫情的同时，也努力地为未来建设一个更美好的家园。政府因此须投入更多资源在人民与医疗上，消费税上调可为我国创造收益来达到这个目的。

“增加的消费税税收将用来支持日益增加的医疗需求，让我国能更完善地照顾我们的年长者。我知道许多人关注生活费上涨，因此政府将有一套全面的措施来舒缓消费税上调对中低收入家庭和退休人士的影响。

例子：一家四口所获补贴是每年多付消费税的10倍

以一对育有两名孩子，每月收入5000元的夫妻为例，他们在‘定心与援助配套’（Assurance Package）下将获得约6500元的补贴，这相当于每年须多付的消费税的10倍。除了这些过渡性援助措施，政府也会永久性地加强消费税补助券计划，以更好地帮助低收入家庭。”

黄循财表示，将于下周五在国会发表2022年财政预算案声明时分享更多细节。

政府早前已表明，要在2022年至2025年期间把消费税从7％调高至9％，且宜早不宜迟，并强调将采取措施延缓消费税调高的影响。

政府拨款60亿元推出的“定心与援助配套”将在消费税上调时落实。根据这个配套，每名成年国人可获得700元至1600元不等的现金津贴，分五年发放。

大部分家庭获得的援助，将可抵消相当于至少五年的额外消费税支出。较低收入家庭获得的援助更多，居住在一房至三房式组屋的家庭获得的援助，将可抵消相当于10年的额外消费税支出。

郑秀丽（51岁，家庭主妇）与丈夫和孩子住在三房式组屋，希望消费税补助券计划的现金补贴和水电费回扣相应增加，协助家庭应付物价上涨。她也关注医疗开销，希望有这方面的补助或公积金补贴，支持无收入的家庭主妇。

她受访时说：“丈夫开私召车，是自雇人士，公积金储蓄不多。为了照顾孩子和家庭，我也没工作。随着年龄增长，我担心日后在医疗的花费会增加。如果也能在保健储蓄获得一些填补，多少可减轻这方面的担忧。”

消费税补助券计划由现金补贴、保健储蓄填补和水电费回扣（U-Save）三个部分组成，保健储蓄填补额只提供给65岁及以上的年长者。

我国于1994年实行3％的消费税，从2003年起分阶段调高税率，当时从3％提高到4％，隔年提高到5％。上一轮调高消费税是在2007年，从5％提高到7％。