全国商联总会主办第二届最杰出小贩奖开放报名

你是拥有家传好厨艺的小贩传人吗？你是大胆创新、不走寻常路的“新潮”小贩吗？你是跃跃欲试、刚刚崭露头角的小贩新秀吗？无论你是哪一种，只要有心将本地的小贩文化发扬光大，新加坡小贩奖都邀请你前来报名！

由新加坡全国商联总会主办的第二届新加坡小贩奖已开放报名，旨在弘扬小贩的创新和创业精神，表彰具有卓越表现的模范商家，感谢他们共同塑造本地独特的小贩文化景观。

本届小贩奖分为三个组别：小贩文化传承奖、创业精神小贩奖与潜力小贩奖。每位奖项得主可获500元奖金。

小贩文化传承奖是为了嘉奖将烹调与管理技能代代相传，为本地小贩文化献力的小贩品牌。提名资格是创业超过30年，所售食物从创业至今大致相同。

创业精神小贩奖是要肯定通过创新商业模式、策略、操作流程或器材来拓展业务的小贩。报名者须从事小贩行业至少三年，并通过创新和具有前瞻性的经营策略，增长摊位业务。

潜力小贩奖则鼓励在初创过程中展现潜力的新手小贩。创业已满15个月、但未超过30个月的小贩可报名这个组别。

那些与现有品牌或特许经营互助网合作的商家不符合提名资格。

本月27日截止报名 4月11日举行颁奖礼

所有提名摊位都须设在由国家环境局或环境局委任的经营者所管理的小贩中心。

报名截止日期是2月27日下午5时，颁奖礼将于4月11日的新加坡小贩座谈会上举行。

欲提名的商家或小贩协会须提供不超过200字的叙述，在报名时一同提交证明文件，如照片、视频或推荐信。

扫描QR码或登录http://www.singaporehawkers.com.sg/，即可参阅小贩奖详情或报名参加。

提名者可通过线上表格或电邮报名，或将表格邮寄到新加坡小贩奖筹委会地址：Blk1 , Joo Chiat Road #05-1019 Joo Chiat Complex Singapore 420001。

欲了解更多详情，可拨电（94557786）或电邮（annnee.tan@fmas.org.sg），咨询全国商联总会陈安妮小姐（Ms Tan Ann Nee)。