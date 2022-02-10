75岁办生平首个画展

办了个展，张连杰有机会与他人切磋交流，也重新认识自己，更确定可以更大胆地往抽象画的方向探索。

75岁举办生平第一个个展，对张连杰来说，意义不仅在于展示他多年艺术探索的成果，也是一个新的开始。

张连杰的个展上个月初在黑土地美术馆举办，完成他多年来的一桩心愿。

“我从早期的峇迪画和陶艺作品，发展至后来的抽象画。办了个展，与他人切磋交流，我也重新认识自己，更确定可以更大胆地往抽象画的方向探索。”

张连杰在中国福建泉州的靠海农村度过童年，年幼的他就展现艺术热忱，喜欢以粘土捏制泥人娃娃。

他13岁来到新加坡，南洋大学历史系毕业后，他考获南洋美专西洋画文凭，从事美术教育至今40多年。他先在南侨中学教美术，退休后以合约性质在中正中学（义顺）和中正中学（总校）任教，继续他热爱的艺术教学。

教学之余，张连杰擅长陶艺、雕塑、峇迪画和抽象油画创作。他也是中正中学校友会主席，负责管理林子平艺术馆和湖畔艺术馆。

对艺术工作者来说，能举办个展非常难得。张连杰说，这次举办成功，算是天时地利人和。他说，由于刚好认识黑土地美术馆创办人黄银田，在对方鼓励以及收取象征式收费情况下，他决定挑选自己的53件陶瓷和28件现代画作品，趁着美术馆年初有空档时办个展。

张连杰说，抽象画是他过去10多年来潜心钻研的表现方式，他借此表现自己对现实课题的思考，包括环保、人与大自然，以及亲子之间的关系。

“不少人看了展览后，对我年纪那么大了，竟然喜欢抽象风格，而且用色大胆，感到意外。”

张连杰感激艺术界朋友对他办个展所给予的鼓励。文化奖得主林子平为祝贺他展出成功，赠送他一幅字，写着“艺术之光”。张连杰也在展览中展示这幅字。