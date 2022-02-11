陈振声：高等学府应每年为50万在职成人提供培训

我国高等学府不仅要培养年轻学子应对职场需求，也须加强持续教育，每年为50万名在职成人提供再培训与技能提升课程。

随着科技更迭速度加快，我国劳动队伍所需的技能也在不断更新。教育部长陈振声认为，一个人花近20年时间学习并终身从事同一份工作的时代已经过去，如今人们更可能每四五年就更换工作并加强技能。“这意味着我们每年要为约300万本地劳动人口中的20％至25％提升技能。”

他昨天（2月10日）在新加坡管理大学举行的《海峡时报》教育论坛上说，高等学府的职能要改变，我国教育体系的成功定义也有了变化。这包括加强终身持续教育、加深与业界合作，以及增强个人乃至整个社会的自信心。

“对于我们的教育体系，成功的定义不能仅仅是每年在为就业市场培养三四万名学生上做得有多好。这个好还应加上每年对大约50万名成人学员进行再培训和提升。”

“与其关注每届学生人数减少所带来的挑战，我们应积极抓住越来越多需要再培训和提升技能的职场人员所带来的机会。”

在这场聚焦我国大学教育应如何适应全球经济与社会发展的论坛上，陈振声提出，通往既定成功的道路已变得模糊，每届学生的升学率不再那么重要；个人在生命的不同阶段为自我需要接受培训、重组技能的“终身参与率”更符合我国想要实现的目标。

“我们的学习阶段和工作阶段之间没有也不应有一个清晰的分界线，人生的学习须贯穿一生。”

包括大学在内的教育机构不能停留在知识传播层面，而是加强与业界合作，让教师队伍跟上业界最新发展，也邀请更多行业专家兼任教职，使师资多元化。

陈振声认为，大学要在受雇前培训以及持续教育与培训中取得协调与平衡，多元化的师资队伍能更好地满足不同学员的需要，尤其是须兼顾工作和家庭的成年学员。

例如，学生可灵活设计跨学科学习内容，随时随地按各自步调学习和重组知识和技能，这种混合学习模式能让学生和教师利用宝贵的时间“聚在一起创建新解决方案应对新挑战，而不是用已知方案解决已知问题”。

展望未来，陈振声认为本地六所自治大学可利用彼此优势加强教研及业界合作，让学生可在不同大学之间选修课程，甚至是跨校教师合作。业界也可直接参与学校人才培养过程，确保学生掌握的技能符合需要。

他说，这个共同创造过程可缩短知识从前沿研究到市场应用的周期。“这定义了我们作为个人和作为一个系统的竞争力。”