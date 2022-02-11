陈振声：无论个人机构或企业 技术不能一味追求完美 还须确保符合市场需求

陈振声以拍照技术的演变为例指出，无论是个人、机构或企业，如果只是一味地精进某项技术、追求完美境界，而不考虑这一技术是否符合时宜，最终还是得面对淘汰的命运。

多年前，当人们还在使用胶卷相机时，不少公司都专注在提升胶片技术和相机功能，可这些却被随后的数码相机技术所取代。而在数码相机盛行一时之后，着重开发这种技术的公司，如今又被智能手机的拍照功能所颠覆。