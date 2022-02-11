陈振声：无论个人机构或企业 技术不能一味追求完美 还须确保符合市场需求 订户 来自 / 联合早报 文 / 许翔宇 卢凌之 发布 / 2022年2月11日 5:00 AM 《海峡时报》教育论坛昨天在新加坡管理大学杨邦孝法学院以混合模式举办，活动主宾教育部长陈振声（右二）与新大校长江莉莉教授（左二），以及经合组织教育与技能主管安德烈亚·施莱歇尔（Andreas Schleicher，右一）就教育课题，同现场及线上与会者交流看法。论坛由《海峡时报》采访主任扎基尔（Zakir Hussain，左一）主持。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 陈振声以拍照技术的演变为例指出，无论是个人、机构或企业，如果只是一味地精进某项技术、追求完美境界，而不考虑这一技术是否符合时宜，最终还是得面对淘汰的命运。多年前，当人们还在使用胶卷相机时，不少公司都专注在提升胶片技术和相机功能，可这些却被随后的数码相机技术所取代。而在数码相机盛行一时之后，着重开发这种技术的公司，如今又被智能手机的拍照功能所颠覆。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈振声 教育体制 江莉莉 绊安全网撞铁板 阿叔眉割伤送院 虚拟币无法提现 百人恐失血汗钱