今年不对公众开放 新加坡航空展将现场直播飞行表演

长达15分钟的空中表演全程在网上直播，其中F-16C战斗机将呈献九种花式，包括首次公开演出的“三叶草登场”华丽旋转和急转弯再释放闪光弹的“猎鹰转弯”。

在空中旋转、高速急转和升降——新加坡航空展今年虽不对外开放，但公众仍可以通过现场直播，目睹新加坡空军部队展示这些刺激感官的飞行表演。

为期四天的航空展将在下周二（2月15日）于樟宜展览中心举行，新加坡空军部队将派出一架F-16C战斗机和一对AH-64D阿帕奇攻击直升机来呈献飞行特技表演，同时也将展出F-16D+和F15SG型战斗机、阿帕奇直升机、A330多用途添油运输机和Aster30地对空导弹系统等先进设备。

长达15分钟的空中表演全程在网上直播，其中F-16C战斗机将呈献九种花式，包括首次公开演出的“三叶草登场”（Cloverleaf Entry）华丽旋转和急转弯再释放闪光弹的“猎鹰转弯”（Falcon Turn）。

两台直升机则将呈献12种花式，其中三种是首次公开演出，即螺旋降落（Corkscrew）、直升机同时升降的“双峰”（Twin Peaks），以及向观众致敬的“鞠躬与甩尾”（Bow & Tail Sweep）。

飞行表演主席黄金安上校昨天（10日）在记者会上指出，今年飞行表演最大亮点是展现战机和直升机的灵活性以及机师的能力。例如，两台直升机近距离表演需要机师密切协调才能确保花式在准确的时间点进行，为此团队从去年12月就开始排练。

他说：“冠病疫情没有改变表演内容，但由于机师须减少面对面交流，准备工作受影响。我们就选择通过远程交流来沟通，例如我们每次排练后都会通过远程方式开评估会议。”

参与表演机师 飞行经验超过1000小时

新加坡空军分委员会主席许文义中校则指出，今年航空展的筹备工作大多是通过线上方式举行，尤其是同外国伙伴讨论和共同策划。这些合作伙伴直到航空展的前一周，才能亲自前来实地考察。

今年参与的机师都拥有超过1000小时的飞行经验，以确保演出能顺利进行。阿帕奇直升机飞行队队长陈昱志少校说：“密集队形（close formation）飞行对我来说意义重大，两架阿帕奇攻击直升机近距离飞行意味着我们必须密切合作，这也展示我们对彼此的高度信心和信任。”

黄金安上校强调，通过现场直播呈献飞行表演能确保公众安全地观赏演出，同时了解新加坡空军部队的最新装备。

空军部队新添购的欧洲空中客车H225M型中型直升机就将在本次航空展上亮相，这款直升机将同现役的契努克CH-47型直升机相辅相成，满足新加坡武装部队搜救、空中医疗疏散、人道主义救援等行动需求。

飞行表演的时段为本月15日的中午12时30分，以及16日至18日的上午11时30分。公众可通过go.gov.sg/sa22live或新加坡航空展官方面簿页面的线上直播，观赏飞行演出。