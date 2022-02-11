组屋转售价连续19个月上扬 1月百万组屋交易量略减至27宗

本地组屋转售价连续19个月上扬，1月整体组屋转售价环比上升1.1％，同比上涨12.9％。上月的百万组屋交易量则比去年12月略减至27宗。

根据房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）昨日发布的预估数据，上个月成熟市镇与非成熟市镇的组屋转售价格指数环比分别上涨0.6％和1.5％。三房式与四房式组屋的涨幅分别为1.3％和1.8％，五房式及执行共管公寓上涨0.9％。

组屋转售交易量方面，上个月共有2442个组屋单位转手，比去年12月增加0.6％，同比则下滑2.4％。

其中，以至少百万元转售的交易有27宗，占上月转售交易总量的1.1％，比去年12月的36宗百万组屋交易量减少九宗。

上月创下最高转售价的是碧山怡然阁（Natura Loft）一个五房式私人组屋（DBSS），以133万8888元成交。

非成熟市镇的最高转售价则是位于兀兰第41街的公寓式单位，以91万元转手。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹指出，尽管政府在去年12月出台新房地产降温措施，同时农历新年前夕一般为交易淡季，但上月的转售组屋交易量仍略涨，显示转售组屋需求仍保持强劲。

根据上月数据，交易最活跃的市镇包括盛港、榜鹅和义顺。

ERA产业研究咨询部主管麦俊荣指出，降温措施并未显著影响转售组屋市场，但一些私宅和组屋屋主可能因而暂缓购屋计划，导致上月的百万组屋交易量略减。

麦俊荣说，随着政府将在今年把预购组屋供应增至2万3000个单位，转售组屋市场的部分需求或转至预购组屋市场，从而放缓转售组屋价格的增长速度。

“随着经济逐步从疫情的影响中复苏，今年的转售组屋价格还是会上扬。”

他预计今年价格将上涨4％至8％。