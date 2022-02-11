照片珍贵，冲洗胶卷更是精细活，一旦曝光就无法挽回；所以，王诗发招工时非常谨慎，而且很多工作都和妻子亲力亲为。

这天接过一张名片，发现质感有些特别，不是普通的硬卡纸，反过来一看，原来是印在相纸上的。

递过名片的是相片冲洗店老板王诗发（70岁）。他在黄埔道的相片冲洗店已有近40年的历史，每天到店里来的不仅有摄影发烧友，也有不少刚接触胶卷和旁轴相机的年轻人。

王诗发也是年轻时就爱上摄影的，70年代曾在照相馆做学徒，1983年自己开店。

店门口玻璃上贴着几张他拍的照片，记录着这家冲洗店的岁月足迹。王诗发指着1986年的一张说：“那时整个柜台都摆满了柯达胶卷，到了90年代后期数码才流行。”他说：“还是胶卷比较好，因为每一张都是钱，人们拍的时候会更用心。数码相机虽然拍得多，但人们却越来越少把相片洗出来，最后都弄丢了。”

照片珍贵，冲洗胶卷更是精细活，一旦曝光就无法挽回；所以，王老板招工时非常谨慎，而且很多工作都和妻子亲力亲为。“虽然更耗时，但我们洗胶卷会尽量做出更高的像素给顾客，照片要大才美。”

除了冲洗照片，当顾客遇到技术难题时，他也尽所能分享所知。“这两三年来，很多不到30岁的年轻人开始学胶片摄影，有的搭一个多小时的车也要来我这里洗照片。有不会拍手动的来问我，或者相机跑光了，我都会教他们怎样做。”

每一次按下快门，都是下一瞬历史切片的定格。将那一瞬间冲印出来，或许才能够更好地将生活中值得铭记的美好留住。