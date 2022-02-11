第四场邻里迷你游星期六出发 搭敞篷巴士游勿洛尝美食

首届邻里节主办第四场迷你邻里旅游团，来临星期六早上将带40名公众搭敞篷巴士游览勿洛中心，品尝第216座小贩中心的多摊美食，并走访一些有特色的商店，最后到第204与205座之间参观勿洛的历史足迹。

为期三个多月的首届邻里节由新加坡邻里企业中心主办、全国邻里商联会及新加坡企业发展局联合支持。

负责导览活动的城市旅游（CityTours）将派出双语导游，用双层敞篷旅游巴士在早上10时从景万岸（Kembangan）地铁站载送参加者到勿洛中心。

一提起勿洛中心，很多人会联想到美食，但许多非勿洛居民可能较少品尝到勿洛第216座小贩中心的美食。摊位每天过了午餐时间就开始收档，许多迟来的访客都无缘品尝。

邻里旅游团的第一站是到小贩中心寻访美食，摊位包括著名的菜市粿汁、阿福虾面、鸿兴潮州粿、菩提素食、汉记鱼汤、由两名年轻人经营的虾面，还有每天都大排长龙的鸿运手工包和咖啡香醇浓厚的瑞兴咖啡茶室。

另外，还有如切捷记鱼丸冬粉，这家有50年历史的老店，所有鱼丸都是手工制作，所以形状独特不一。

喜欢吃马来食品的朋友，也可到Sempurna Jaya Muslim Food吃多种美食，包括驰名的马来豆腐沙拉、隆冬和亚参鱼等。经济美食好莱客拉面、华仔烧腊店也是勿洛不可错过的美食。

吃饱喝足后，导游将带大家走访勿洛中心一些别致的商店，其中包括富华百货商店，主要售卖种类繁多的美发、美容产品，老板娘曾是美发师，能依照顾客的需要提供建议。

值得参观的还有专门提供婚俗用品的中式婚礼商店、采用3D打印技术的老字号万昌珠宝行，还有茶叶蛋香气四溢的泰兴和参茸药行。药行内有一些独特的景观，包括70多年的古董大钟，以及每天都有一名员工“居高临下”的奇景。

在1980年自德光岛搬到勿洛的三友洋服，也见证了勿洛的发展与变迁，可听听年近70岁的老板讲述他的故事。

最后，公众将到勿洛第204座与205座之间参观历史足迹。

邻里迷你旅游团的报名费是每人5元，读者还可获得一些商家提供的小赠品及特价优惠。

有意参加的公众只须扫描QR码或点击https://bit. ly/BedokMiniTour到CityTours网站报名。