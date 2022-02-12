工人党严正关注国会特委会调查建议 称毕丹星费沙若被控是因为政治因素

针对工人党的声明，国会议长陈川仁反驳说，工人党将报告政治化。他说，国会议员若在宣誓后撒谎却认为不应该被处理，是对民主的歪曲。

工人党昨天（2月11日）上午对“撒谎门”事件国会特权委员会的调查与建议发表声明，提出严正关注，并认为毕丹星和费沙若被提控，是因为他们的政治工作。

国会议长陈川仁昨晚反驳说，工人党将报告政治化。他说，国会议员若在宣誓后撒谎却认为不应该被处理，是对民主的歪曲。

工人党在声明中说，秘书长毕丹星、主席林瑞莲以及副主席费沙下周将参加国会特权委员会报告书辩论。毕丹星和费沙也会配合总检察署的工作，若被提告，将出庭为自己辩护。

工人党在声明中，对委员会关于辣玉莎在国会中撒谎事件的报告和建议表示“严正关切”，声明中说：“上一次有当选的反对党议员因他们的政治工作（political work）被控以刑事罪，是在上个世纪80年代”。声明也强调，国会和特权委员会都是由执政的人民行动党议员主导。

针对这份声明，国会议长陈川仁昨晚反驳说，国会特权委员会的调查结果建立在客观证据的基础之上，对委员会报告的辩论则会公开进行，把调查报告政治化的企图“令人遗憾”。

他指出，毕丹星和费沙如果被提控，无论委员会调查结果如何，都会由法庭做出最终的裁决。

陈川仁也说：“国会议员在宣誓后撒谎，然后说这种谎言不应该处理，或者因为他的身份而凌驾于法律之上，那是对民主的歪曲。”

国会特权委员会前天提呈正式报告，向国会建议如何惩处辣玉莎撒谎事件中违例的议员。建议包括：对盛港集选区前议员辣玉莎处以3万5000元罚款，涉嫌作伪证和主导辣玉莎重复谎言的毕丹星与不配合委员会调查的费沙，则交由总检察署展开刑事调查。

毕丹星也是国会反对党领袖，他和费沙都是阿裕尼集选区的议员。

报告前天下午公布之后就在坊间掀起讨论，工人党晚间也向所有党员发短信，提醒党员留意国会辩论。短信也说：“我们将继续在工人党选区和团队活跃的其他选区开展工作。”

工人党昨早在声明中也说，毕丹星和费沙处理相关事项之际，该党所有议员将继续尽全力为选民服务，工人党在其他选区的工作也会继续。

工人党管理的选区包括后港区、阿裕尼集选区和盛港集选区，该党在上届大选中竞逐失利的团队也继续在东海岸和马林百列等集选区保持活跃。

学者：工人党策略是制造对调查中立性质疑

另据《联合早报》探知，工人党部分党员目前持观望态度，也有一些成员感到沮丧和不安，但多数还是维持对党的支持。

针对工人党将国会特权委员会的调查描述为一场政治迫害，受访学者认为，该党在声明中暗示报告可能存在偏见，将影响新加坡人对调查结果和处分建议的解读。

南洋理工大学政治观察员陈添金博士受访时说：“工人党的策略是制造对调查中立性和结论的怀疑。”

新加坡管理大学法学院副教授陈庆文也认为，工人党领导层选择不面对问题的本质，也对报告中的严厉指控保持缄默，没有为自身清白进行辩解。他说：“工人党将自己描绘成受害者。”

他预测，工人党接下来的应对方式不会有显著改变，而是通过展现党内团结，宣示人们对工人党的支持没减退。

特权委员会的报告会在国会复会第二天，即星期二辩论。