国会后天复会 张志贤易华仁就新印协定发表部长声明

国会后天复会，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤和交通部长易华仁将分别就我国和印度尼西亚近期签署的协定，以及调整新加坡与雅加达飞航情报区范围发表部长声明。

根据昨天公布的国会议程，议员共提呈104道口头询问，其中六道针对调整我国和印尼雅加达飞航情报区（Flight Information Region，简称FIR）范围等双边协议。

李显龙总理上个月25日到民丹岛出席新印领导人非正式峰会，与印尼总统佐科共同见证两国代表签署和交换文件，承诺让三项协议同时生效，开拓合作领域。协议包括调整新加坡与雅加达飞航情报区范围的FIR协定、双边引渡条约，以及防务合作协定与相关实施协议。

调整后的雅加达FIR，大致贴合印尼领空，印尼委托我国在调整后的雅加达飞航情报区的部分空域提供空中航行服务。新加坡FIR包括了部分的印尼领空。协议为期25年，经双方同意可延长。

碧山—大巴窑集选区议员安迪将在国会询问，上述调整对我国航空业与相关领域的短期至长期影响，以及未来25年后的计划。三巴旺集选区议员傅丽珊也关注，这如何改善航空安全与效率，使樟宜机场能长期发展。

最多议员关注银行短信骗案

另外，银行钓鱼短信骗案是最多议员关注的课题，26道提问围绕案件引发的隐忧，包括金融机构网络安全、银行处理可疑交易并协助受骗客户的程序等。

裕廊集选区议员陈有明医生提问，金融管理局是否检讨如何更好地保障客户利益，要求银行设24小时服务的应对小组来协助受骗客户。杨厝港区议员叶汉荣也关注，当局会否强制所有银行加入新加坡短信发送者身份登记计划，以及骗案赔付框架的进展。

由于医疗数据敏感且钓鱼骗案愈加普遍，官委议员莎希拉也问卫生部，是否考虑让医疗领域采取金管局和银行公会的措施，要求机构从手机短信或电邮删除可点击的链接。

上个月21日，11岁双胞胎兄弟疑被父亲杀害的命案敲响社会警钟，关注对特殊需求群体与看护者的支援。七名议员分别向教育部、社会及家庭发展部和交通部提出有关询问。

此外，有三项法案将进行二读，分别是经济扩展优待（免税优待）修正法案、飞机骑劫与保护飞机和国际机场（修正）法案，以及回教法执行（修正）法案。

工人党阿裕尼集选区议员贝理安提出休会动议，以“重新思考预防性保健，取得更好成效”为题。