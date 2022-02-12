上网学打抢橱窗砸不破 笨贼庭上哭

笨贼想偷当铺玻璃橱窗内的四条金链，上网看视频学习，往返四次才鼓起勇气拿铁锤破窗，结果敲了四次都失败，还用上手肘和膝盖，最后无功而返，还被电眼拍下罪证。

苏炳亮（译音）昨天（2月11日）承认一项企图破门行窃的罪名后，被判坐牢5个月。

根据案情，被告案发时无业，租房住。他去年9月26日回家后发现自己身无分文，决定下楼走走，经过文庆路地铁站的大兴当（Maxi-Cash）分行时，见到店外的玻璃橱窗内摆了四大条价值超过万元的金链，起了贪念。

几天后，他于10月2日下午再回到当铺前，但还是没有动手，当晚回家后在YouTube上搜寻如何打破玻璃橱柜的示范。

两天后，他在10月4日凌晨3时再回到当铺前，但还是没有动手。

隔天凌晨3时，他终于鼓起勇气、整装待发，把自己包得密不透风，还戴上了鸭嘴帽来隐藏面容。他拎着铁锤走到当铺外，确认没人后就砸玻璃橱柜。

万万没想到，连续砸了四次，玻璃橱柜竟没碎，只出现一小段裂痕。他不信邪，用手肘和膝盖使劲砸，但玻璃依旧没碎，最终只能摸摸鼻子离开。

隔天早上，店长发现玻璃橱柜被人敲裂后报警，警方通过闭路电视追查出被告的身份，不到半天就将他逮捕。

哭称被赶出家门又失业

被告没有代表律师。他在求情时，边说边痛哭，说自己来自单亲家庭，家境并不好，而且几年前就已经被赶出家门，独自一人生活。但是，他在一年半前因疫情失业，一直找不到正当的工作，案发时已经放弃了人生。

他说，事件后发现还是有人愿意关心他，也找到了工作，如今努力赚钱想要赔偿当铺，只是已经来不及。

完整报道，请翻阅2022年2月12日的《新明日报》。