缓和医疗保健开支增长 政府将着重于重病预防 提升国人晚年生活素质

卫生部长王乙康说，随着人口老龄化，除了提供医疗津贴、提升医疗保健设施和人手资源，另一个重点在于让人们在享有健康时，更好地预防重病。这样一来不仅可让人们在晚年享有明显更好的生活品质，整个医疗保健体系乃至国家的财政状况也会更具可持续性。

卫生部接下来会着重提倡预防性保健，缓和我国医疗保健开支的增长，也确保人民通过预防慢性和严重疾病，享有更优质的晚年生活。

针对这项全国计划的详情，卫生部长王乙康昨早出席兀兰医疗园（Woodlands Health Campus）封顶仪式时说，他将在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时提供细节。

王乙康说，随着人口老龄化，除了提供医疗津贴、提升医疗保健设施和人手资源，另一个重点在于让人们在享有健康时，更好地预防重病。“若我们成功做到这点，便能缓和医疗保健成本的增长。”

他指出，预防重病不仅可让人们在晚年享有明显更好的生活品质，减轻家人的负担，整个医疗保健体系乃至国家的财政状况也会更具可持续性。

政府医疗保健开支过去10年增加了两倍，预计未来10年还会再翻两倍。王乙康去年在卫生部常年工作计划研讨会上透露，医疗保健开支估计在2030年增至590亿元，情况令人担忧。

兀兰医疗园明年底逐步启用 首先推出非紧急专科门诊服务

国会明天复会时，工人党议员贝理安将提出以“重新思考预防性保健，取得更好成效”为题的休会动议。

针对近期冠病病例明显上升的趋势，联合领导抗疫跨部门工作小组的王乙康答复媒体询问时重申，奥密克戎变种毒株传染力高，单日病例增至2万起或以上是意料中事。

王乙康说，人们更应关注的是对医疗资源的影响，至今多数患者仅出现轻微症状或无症状，重症和逝世人数的比率明显低于德尔塔疫情期间的水平，因此医疗体系仍有能力应对。抗疫跨部门工作小组不久后会公布更多最新消息。

2017年4月动土的兀兰医疗园明年底逐步启用，首先推出非紧急专科门诊服务，急诊部和住院病房等则会从后年5月起逐步投入运作。医疗园原定今年起分阶段开放，碍于冠病疫情延迟竣工。

占地7.66公顷、相当于11个足球场的医疗园全面启用后，将提供约1000个急症和社区医院床位，也会有近400个床位设于长期护理设施。园内设施还包括疗养院和乐龄护理中心。如有需要，医疗园可扩充至最多共1800个床位。

此外，医疗园也特辟社区空间和康疗景观，病患和访客可到国家公园局设计的兀兰康复森林花园调养身心。

兀兰医疗集团总裁谢廷成医生指出，为满足不断演变的医疗保健需求，团队自医疗园动土以来，已着手为渐进式的护理模式奠定基础。集团也正与社区伙伴接洽，合作打造融入社区的护理体系，共同促进居民的健康。