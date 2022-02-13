找人顶生意遇骗子 女商人痛失120万

女商人打算以60万元转让生意，却反遭中国“工厂老板”诱骗投资加密货币，120万元毕生积蓄泡汤。

《海峡时报星期刊》报道，本地53岁女商人奥黛丽（化名）拥有20年从商经验，不仅创办了一家公司，还拥有商科研究生学位。

多番查证 没发现破绽

奥黛丽前年底想以60万元找买家接手她的零售业务，一位常客介绍了一位来自中国的“工厂老板”，这名“高先生”的工厂刚好生产与她业务相关的商品，且积极表明有意收购她的生意。

碍于疫情关系，她说双方在网上进行商议，期间奥黛丽取得了对方的身份证复印件，向中国当局检查后，发现工厂确实存在，还拥有超过1000万元的缴足资本（paid-up capital）。

“我也拨打了公司官方文件上的电话号码，并与自称是他父亲的人通话，一切听起来都十分逼真，我又担心若对方知道我在调查他而感到被冒犯，所以没进一步检查，这就是我的失误。”

她表示，“高先生”经常与她联系，甚至发送参加各种商业活动的照片，博得她的信任。

假意买店 诱投资虚拟货币

“他一直说想先看店才决定，但因疫情关系无法来新，随后就提出一项加密货币的投资合作，还展示他已投入200万元到我们的联名账户。”

因担心不投入资金就会失去买家，她在压力下先后投资了120万元，部分资金还是向兄弟姐妹借来的。

时隔半年，她去年5月在社交媒体上发现有人发文举报诈骗犯，骗子使用的照片和“高先生”的一样，她才惊觉被骗了。

她最终发现“工厂老板”其实是冒充真老板行骗，而且所谓加密货币交易网站也是假的，因此立即报警。据报道，该骗局相信由位于中南半岛的诈骗组织经营。

“我很愤怒又觉得丢脸，坦白说，我至今仍无法相信自己是这种骗局的受害者。”

完整报道，请翻阅2022年2月13日的《新明日报》。