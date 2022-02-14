卫生部研究或以ART快检 取代入境PCR核酸检测

卫生部正进行抗原快速检测（ART）的研究，部分旅客入境时，除了要接受核酸检测外，也会收到ART检测仪，ART或将取代入境核酸检测（PCR）。

旅游网站MileLion的创办人黄宣明上周五（11日）通过疫苗接种者旅游通道（VTL），搭乘酷航班机回返新加坡。他在完成核酸检测之后，就收到当局分发Flowflex品牌的ART检测仪，要求他回家后立即自行检测，然后将结果上传至官方指定平台。

目前通过VTL回国的旅客必须在抵境后完成核酸检测，接下来六天则须进行ART检测，结果呈阴性才能出门。

根据黄宣明收到的指示：“卫生部正在进行一项研究，以持续监督获批准的抗原快速自助检测仪的效率。在目前奥密克戎毒株传播的情况下，这项研究对于加深卫生部使用抗原快速自助检测仪的理解十分重要，也将会指引检测的政策。”

黄宣明指出，除了他本身，平台上一些刚入境新加坡的人也收到了相同的检测仪和通知，有人在两周前（1月31日）入境时就收到通知。除了Flowflex，也有旅客收到雅培（Abbott）的PanBio抗原快速检测仪。

他说：“我相信这意味着当局可能在评估以抗原快速检测，来取代入境时的核酸检测。这个做法我是支持的，因为抗原快速检测费用和等候结果的时间成本都比核酸检测低。我每个月会出国两次，核酸检测是不小的负担，对回国的家庭来说，数百元检测费更是庞大。”

樟宜机场入境核酸检测费用为125元，核酸检测结果最长需要12小时才能出炉，期间旅客不能离开住处。

由于核酸检测是旅客在下飞机后直接在机场进行，黄宣明认为当局的研究也可能要评估有多少旅客会遵守指示，自行检测。

目前通过陆路VTL入境新加坡的旅客只需接受ART检测，一些国家如澳大利亚的部分州属也开始允许入境旅客以ART检测取代核酸检测。根据卫生部网站，核酸检测的敏感性达到99.5%，世界卫生组织批准的ART检测仪敏感性则是超过80%。

《联合早报》正在向卫生部查询研究的相关细节，以及当局是否有意利用ART检测来取代核酸检测。