急性呼吸道感染患者看中医 须符合冠病检测呈阴等条件

急性呼吸道感染病患现在也可到中医诊所就医，只要他们属于冠病风险较低病患，以及出门前12小时内抗原快速检测呈阴；有意接收这类病患的中医诊所须做安排，将他们与其他病患隔开。

卫生部在2月7日发出通知，允许中医诊所和中医师从当天起，为症状轻微的急性呼吸道感染病患看诊。在这之前，卫生部给中医诊所的指示是，应将急性呼吸道感染病患转介至公共卫生防范诊所（PHPC）。

要到中医诊所就医的病患除了12小时内抗原快速检测（ART）须呈阴之外，也须满足其他条件，如70岁及以上者须完成疫苗接种。另外，孕妇、超重者、免疫缺陷者、严重慢性器官疾病患者，或出现胸口痛、气喘、严重头疼或长期发烧者也不应到中医诊所求医。

中医诊所应将急性呼吸道感染病患和其他病患分开，并建议病患就医后尽量留在家中；如果病情恶化或检测转阳，病患应该到PHPC诊所就医。

现阶段，卫生部不鼓励中医师居家或流动看诊。在家提供必要医疗服务的中医师，一天最多也只能接待五名病患。

部分中医诊所：落实规定有难度

受访中医诊所中，有的已开始为急性呼吸道感染病患看诊，有的则表示落实相关规定有一定挑战性，因此还在筹备中。

马光中医诊所已开始为急性呼吸道感染病患看诊，马光发言人指出，大多数病患不清楚相关规定，因此来就医的病患不多。

一旦碰到有这些症状的病患，马光表示会根据卫生部标准评估他们的风险等级，即时把他们区分开来，并要他们在诊所外等候。

福乐康中医院则把星期二、星期六和星期日下午2时至5时设为特别门诊时段，专门为急性呼吸道感染病患看诊，避免他们与其他病人接触。

院长徐常清说：“这可以分担西医诊所的压力，给患者多一个选择。我们在每名病患看诊前后都会消毒，目前门诊量增加20％左右。”

大众医院院长萧士发医师指出，大众已委派专门团队来照料这群病患，前来看诊的病患正在增加；大众给予病患治疗后，也会追踪他们的康复情况。

他说：“我认为这是一个很好的现象，中医对待感冒的病症分得很细，针对个别症状对症下药，因此会给予病患更多的选择。”

善济医社则指出，属下大部分诊所面积不大，无法分隔候诊区，所以还没能照顾这群病患。至于面积较大的诊所，善济也还在研究可行性。

中华医院目前也还在研究，营运总监许文楷医师指出，落实这一规定存在一定困难，包括如何确保病患通报的检测结果属实。

他说：“大多数病人还是负责任的，中华正积极探讨如何安全实行，包括如何分开看诊流程和路线，以及安排医师等。”

陈美娥医师则说，她的诊所可分为两个区域，可给急性呼吸道感染病患看诊，但她仍鼓励这些病患通过视讯求诊，减少出门。