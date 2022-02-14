宁光瑞在中国念本科期间就梦想来新深造，因此查阅了国大的相关项目。为了考研，宁光瑞努力学习英文。由于白天要上班，他只能每天凌晨4时就起床学习，坚持了三个月，终于考获理想成绩，目前在国大修读研究生课程，预计今年6月获硕士学位。

宁光瑞在中国本科毕业后来新加坡工作，但目标是进入新加坡国立大学读研究生课程。工作和学习都充满挑战，可是他从不言悔。

今年25岁的宁光瑞四年前第一次到新加坡来，在一家百货公司担任部门主管。

去年7月，他如愿考入国大，成为持续教育与终身教育学院风险投资（Venture Creation）专业的全日制研究生，预计今年6月获硕士学位。

宁光瑞在念本科期间就梦想来新深造，因此查阅了国大的相关项目。由于不少研究生项目都要求两年以上的工作经历，他只好先工作再求学。

“我的家人都希望我能读研究生，国大的名气很大，所以我很希望在这里念书。我本科读的是工程专业，可是我发现自己并不热爱工程的工作，所以也想借读研开拓知识领域。”

工作期间，宁光瑞发现自己对管理和商务方面的工作有浓厚的兴趣，但也意识到自己欠缺相关知识，便萌生了攻读商科研究生的想法。

他说，虽然在工作中学了很多，但还有很多知识是工作中学不到的，例如如何做市场营销、用户画像等，都须要通过课程有系统地学习。

为了考研，宁光瑞努力学习英文。由于白天要上班，他只能每天凌晨4时就起床学习，坚持了三个月，终于取得了雅思（IELTS）考试6.5分的成绩。

他说，国大的学习包含许多小组作业和开放式作业，更具挑战性。比如，他上学期参与了国大一个为期五个多月的实习项目。在那期间，他不仅一周工作四天，还要兼顾其他必修课；由于这些必修课通本科专业并不相关，学习起来较吃力。

不过，他还是很喜欢这种注重实践的教学模式，而不是局限于课本。

“我不怕困难，很多时候反而会出于好奇而去尝试。我想，反正还年轻，就多闯一闯、多历练一下，所以我没害怕或担心什么，只要不断学习就好了。”

谈及未来的规划，宁光瑞表示，如果机缘合适，他很愿意留在新加坡生活和发展。