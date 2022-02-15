【活力乐龄系列三之一】传承经验和技能 无论年龄 持续回馈社会

谢国林在著名企业摩托罗拉工作长达32年，曾经主管制造和培训部。退休前他是人力资源部的主管，负责照顾亚太区和日本的3000名软件工程师，同时也是马来西亚和印度的人力部区域主管。此外，他也为摩托罗拉大学设计领导人培训教程，在培育未来人才方面经验丰富。

过去，他七成时间都出国公干，现在应该是安享退休生活的时候。然而，他从2005年退休后，就不想只打高尔夫球，悠闲过日子。他说：“我喜欢和人接触，我也觉得我可以运用丰富的职场经验，协助企业培育领导人和培训人才。”

因此，他在退休后成为许多本地和海外公司，包括中国和沙地阿拉伯公司的咨询顾问，同时也辅导执行人员如何提升工作表现，促进人事关系和沟通。看到年轻人在他的引导下，领导和沟通能力大为提升，成为优秀人才，让他感到欣慰和满足。

他认为，很多乐龄人士具有深广的见识、经验和洞察力，应该加以利用，在跨代交流方面扮演更重要的角色。“年轻人多有创意、有冲劲，如果乐龄人士能利用累积的经验，为他们在充满变数的大环境中导航，给他们指引方向，那何乐不为呢？”

参与公民小组 为年长者献议

当谢国林受邀参与公民小组，为“幸福老龄化行动计划”（Action Plan for Successful Ageing）献议时，他欣然答应，赞同并鼓励有能力的乐龄人士善加利用自己的经验、技能和知识，协助有需要的家庭和个人。

“当年，若非我的主管看到我的潜能，把我从技术部门调去人力资源部，我也没有今天的成果。企业和社区给了我很多机会，现在是我回馈的时候了。能参与公民小组的讨论，和年轻人交流，我觉得很荣幸。”谢国林说。

“我觉得我还有能力继续贡献社会。接下来，我准备为需要帮助的本地中小企业提供免费咨询，在人才和人力资源培训方面助他们一臂之力。”

学乐器和外语 保持头脑灵活

谢国林深知，要活出幸福乐龄的人生，必须保持脑筋灵活，身体健康。因此，他不仅努力培养兴趣和爱好，也保持适当的运动。

目前，他开始学吹口琴，并透过手机应用自学西班牙语。他说：“学乐器和外语能保持头脑灵活。因此，接下来我还想学韩文。”

他的保健方法则是经常和妻子一起去健走，或每隔一天进行力量训练，包括伏地挺身、抬腿、仰卧起坐，确保有足够的运动量。

已经当祖父的他表示，过去忙着工作，现在放慢脚步，终于有时间做自己喜欢的事情，如烹饪、烘培、和朋友聊天．“我们不能自我封闭，一定要和亲人、朋友保持联系。”疫情期间，他持续上线与朋友交流，包括海外的朋友，他每年至少都会联络一次。



谢国林退休后经常和妻子外出健走，图为他和妻子在疫情前出国游玩。（图／受访者提供）

幸福老龄化新计划 鼓励关爱、贡献、联系

幸福老龄化行动计划是人口老龄化课题部长级委员会在2015年推出的计划，以协助国人更活跃地迈入老年。

2017年，委员会也推出“活力乐龄SG”运动，以推行行动计划，并鼓励活跃乐龄。

为确保能继续满足当前和未来年长者的需求，协助他们迎接挑战、掌握新机会，幸福老龄化行动计划更新版将注重三大要点：

关爱：通过预防性保健和活跃乐龄活动，协助年长人士采取主动，保持身心健康，提高生活素质。 贡献：鼓励年长人士学习、就业或参与志愿工作，鼓励他们继续利用他们的专长和经验，主动做出贡献，保有坚韧性。 联系：通过数码平台、具有“甘榜精神”的跨代支持网络，和具包容性的设施，确保乐龄人士和家人与社区紧密联系。

想知道如何成为心境年轻、身心健康的乐龄，请浏览活跃乐龄网站：www.ifeelyoung.sg

【本文由活力乐龄SG呈献】